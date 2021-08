Parece que las aguas han vuelto a su cauce después de todo el revuelo que trajo consigo la emisión de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Rocío Carrasco ha dejado su puesto en ‘Sálvame’ por unas días para disfrutar de unas vacaciones y el resto de la familia sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales. Entre ellos, Ana María Aldón en ‘Viva la vida’ y Rocío Flores, ahora centrada en su trabajo como ‘influencer’. Y aunque la actual ‘defensora de la audiencia’ ha optado por llevar un perfil bajo, parece que su sombra es alargada.

Así se entiende de las últimas declaraciones de la mujer de José Ortega Cano y de la hija mayor de Antonio David Flores, cuyas palabras parece que van dedicadas a Rocío Carrasco. La gaditana se sentaba el domingo en su puesto de trabajo, coincidiendo con el reciente concierto en Jerez ofrecido por Isabel Pantoja. Tras ver las imágenes, la diseñadora decía: «Ella sí que es como un Ave Fénix». Una frase que no dejó indiferente a ninguno de sus compañeros y que despertó la suspicacia de, entre otros, Isabel Rábago.

La periodista no tardó en preguntarle a quién se refería al decir esas palabras. «A mi marido, que él lo dice muchas veces», le respondía. Pero su compañera no se quedaba convencida y nombraba a Rocío Carrasco, quien, como ha recalcado la propia Toñi Moreno, también suele hacer referencia a esa misma expresión. «Sí, ya sé que Rocío Carrasco también lo dice, pero no me refería a ella», zanjaba entonces.

Lo mismo ha ocurrido con Rocío Flores. La nieta de Rocío Jurado ha decidido alejarse de la televisión, al menos de momento, para centrarse en las redes sociales. Su perfil de Instagram ha dado un cambio radical y el contenido que comparte con sus ‘followers’ tiene mucho del mundo de moda y ‘lifestyle’. Tras una escapada de trabajo a Ibiza como imagen de una firma textil, Rocío regresaba a la península y, en la larga espera en la terminal antes del embarque, no dudó en hacerse eco de una reflexión que no ha dejado indiferente a nadie.

«Con el paso del tiempo aprendí que irse de algunos lugares también es cuidarse. Alejarse de alguna gente, también es protegerse. Cerrar algunas puertas, también es quererse», se lee en sus ‘stories’.

Parece que con estas palabras coincide con la decisión de su madre de, por el momento, no tener un acercamiento con ella. Lo dijo en su primera entrevista tras la emisión de los primeros episodios de su documental cuando se le preguntó por la posibilidad de una reconciliación con Rocío Flores: «Yo ni estoy preparada ni creo que ella lo esté, pero no pierdo esa esperanza».

A pesar de todo lo ocurrido entre ellas y del dolor que aún muestra la hija de ‘La Más Grande’, fue contundente en cuanto a sus sentimientos por Ro y David: «El vínculo entre madre e hija es algo que no se puede romper por mucho que lo hayan intentado, ese vínculo ahora está enterrado o está solapado o está invisible o transparente en este momento, pero el vínculo sigue, no me lo va a quitar nadie», afirmó muy emocionada.