Nagore Robles desvela toda la verdad sobre la relación que mantiene con su padre

En su nueva vida como soltera, Nagore Robles está dejando ver a sus seguidores una faceta sobre sí misma completamente desconocida hasta ahora. Y es que, la de Basauri se está mostrando más sincera que nunca en lo que al ámbito personal se refiere, habiendo hecho partícipes a sus fans de unas vacaciones de lo más familiares.

En un intento por reforzar la relación con sus seres queridos, la presentadora se ha abierto en canal a la hora de desvelar las rencillas que mantiene con su progenitor. Y es que, el fuerte carácter con el que ambos cuentan habría sido el detonante de alguna que otra disputa entre ellos: “Cuando os subo vídeos de las bromas con él, los cuales son fantásticos, no se llega a apreciar todo lo que hemos tenido que integrar para llegar a este punto. De hecho seguimos en construcción, y muchas veces tenemos que separarnos para reencontrarnos en el momento idóneo, no vaya a ser que nuestros caracteres choquen como dos cabras montesas”, comenzaba explicando, dejando entrever que, aunque gozan de una buena relación, no siempre habría sido así: “¿Qué cómo he llegado a este momento? Pues escuchándome, protegiéndome con tiempo y espacio entre los dos, con los años, paciencia y mucha terapia. Por supuesto, también estoy orgullosa de él, nunca pensé que hubiera ningún atisbo de cambio o intención de aprendizaje por su parte, estaba totalmente equivocada. Ha habido evolución, ganas de mejorar y aunque muchas veces sea complicado, también escucha”, seguía contando, para después ahondar aún más en el último problema que les ha envuelto.

“Una vez me confesó que jamás nadie le había enseñado cómo debía tratar al otro, solo esperaba no llegar demasiado tarde. Llevamos unos días chocando, hasta que no hemos podido seguir soportando la tensión y hemos explotado. Cuando le he dicho las cosas que me lastiman con sus formas, me veía reflejada en él, retrocedía a otros momentos donde yo también he lastimado con mis formas, y veía el amor y paciencia del resto conmigo, y ahora la mía hacia él”, asume la vasca. Pero, ni esos rifirrafes han conseguido empañar una relación paternofilial cargada de aprendizaje y buenos momentos: “Nos queríamos muchísimo y sentíamos mucho habernos tratado así estos días”, confesaba, aclarando así que habían enterrado el hacha de guerra para dar comienzo a una nueva etapa con mayor paciencia y consideración por ambas partes.

De esta manera, Nagore ha puesto el broche de oro a una foto de lo más paternal en la que aparece posando junto a su padre sobre las rocas de una cala de naturaleza, siguiendo así con su retiro familiar con total normalidad. Por otro lado, también ha compartido un carrusel de instantáneas tomadas por su madre en las que disfruta de las aguas cristalinas de un enclave desconocido hasta ahora antes de poner todos los sentidos en sus nuevos proyectos laborales, los cuales podrían estar desvinculados del mundo de la televisión dada su ausencia en los platós durante las últimas semanas.