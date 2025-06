Nadie esperaba lo sucedido en el reencuentro de Carmen Alcayde y Dinio García en televisión

Carmen Alcayde y Dinio García se conocen desde hace mucho tiempo, exactamente desde que la periodista decidió hacer un reportaje de investigación para el periódico en el que trabajaba. Según cuenta el ex novio de Marujita Díaz, tuvo tiempo de conocer muy bien a Carmen, dando a entender que entre ellos hubo una noche de pasión. Es más, supuestamente existe una foto que demostraría este presunto romance.

Carmen Alcayde colaboraba en Sálvame cuando su pasado con Dinio vio la luz y sufrió mucho, por eso ahora ha sorprendido tanto la reacción que ha tenido al reencontrarse con él. Nadie esperaba que dejase atrás las lágrimas para sentarse a su lado con una enorme sonrisa. Es cierto que, desde el primer momento, ha dejado claro que nunca ha tenido nada con el actor, pero lo ha hecho en un tono relajado.

Carmen Alcayde en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Dinio se encontraba en el plató de Fiesta porque ha participado en un homenaje que el programa le ha preparado a Marujita Díaz. Emma García ha sorprendido a los espectadores dando paso al cubano, quien se ha dado una sincera entrevista explicando cómo conoció a su ex pareja. Siguiendo su relato, coincidieron en una discoteca de Madrid, no es cierto que Maruja fuese a buscarle a Cuba. Se dieron los teléfonos y al cabo del tiempo la artista le propuso ir a una fiesta juntos.

La intervención de Carmen Alcayde

Carmen Alcayde sufrió mucho en Sálvame. El programa sacó a la luz su pasado con Dinio, asegurando que había pruebas que, supuestamente, confirmaban la versión del cubano. Este último no se cansó de repetir que había conquistado a Carmen, mientras que esta lo negaba entre gritos y enfados múltiples. Esa es la razón por la que nadie esperaba que Alcayde se reencontrase con su antiguo amigo en un tono tan relajado y conciliador.

Reencuentro de Carmen Alcayde con Dinio García. (Foto: ‘Fiesta’)

Emma García, consciente del momento que estaba viviendo, les ha sentado en el mismo sofá y ha charlado con ellos sobre la polémica que protagonizaron. Carmen sigue manteniendo que sólo conoce a Dinio por una investigación que hizo sobre las discotecas. Dice que una de sus amigas sí estuvo con un compañero del cubano, pero promete que ella no tuvo nada que ver en esa noche de pasión.

Aunque sí han tenido algún roce, Carmen ha zanjado el asunto mandando un mensaje conciliador. «Mira Dinio, me caes bien. Siempre me has parecido un tío divertido».

Carmen Alcayde rompe con Makoke

Quizá, Carmen Alcayde haya querido compensar la intensidad que ha vivido junto a Makoke, su ex compañera de Supervivientes. Muchos pensaban que eran amigas, pero las islas de Honduras han marcado un antes y un después.

Makoke ha dado un paso adelante y ha reconocido que no quiere saber nada de Carmen. Es más, dice que nunca han llegado a tener un vínculo especial. «No he quedado con ella en mi vida. Podemos vernos en el pasillo de Telecinco, pero no en el de mi casa. Y además tampoco me gusta cómo se ha comportado. Carmen me da mucha pereza. Me ha buscado mucho las cosquillas. Creo que me ha utilizado para hacer burla», ha empezado diciendo.

Y ha terminado su discurso asegurando: «Necesita algo para lucirse y ser cómica. Yo no la he utilizado a ella para nada, pero ella sí me ha utilizado para hacer burla, yo le hago falta para lucirse. No es de mi agrado, es muy teatrera. La respeto como profesional, es una gran colaboradora, pero de ahí a que sea de mi agrado o amiga mía no es así».