Nacho Polo: quién fue y dónde está el ex marido de Víctor Sandoval

Víctor Sandoval ha repetido el nombre de Nacho Polo hasta la saciedad, y es que la pareja pasó del amor al odio en cuestión de meses. Ambos se conocieron en 1994 y en 2006 celebraban su boda, justo un año antes de trasladarse a vivir juntos a Miami. Precisamente ha sido el viaje de Víctor a la ciudad estadounidense para grabar el nuevo reality de Netflix llamado ¡Sálvese quien pueda! el que despertaba, de nuevo, todos los demonios del pasado. En los primeros capítulos, Víctor se acerca hasta la casa que compartió con el decorador y no duda en llamarle «asesino».

Nacho Polo y Víctor Sandoval en 2007 / Gtres

«A mí me ha matado en vida. Por su culpa llevo 10 años en tratamiento psicológico. Me he tenido que ir hasta de Madrid», reconocía Víctor visiblemente afectado en el programa. Sin embargo, el que fuera su media naranja durante cerca de dos décadas, ha rehecho su vida y en nada se pronuncia sobre el colaborador televisivo. De hecho, en la actualidad, Nacho Polo se muestra mejor que nunca junto su nueva pareja, un coleccionista de arte millonario llamado Robert Onuska con el que vive a todo tren en Miami Beach.

Ambos se conocieron en enero de 2013, poco después de que Nacho Polo terminase su relación con Víctor, y desde entonces se han mostrado inseparables. Es el propio Nacho quien se encarga de publicar en sus redes sociales la lujosa vida que lleva junto a su pareja, con quien reside en una exclusiva vivienda de Florida tal y como se puede apreciar en las fotos que el interiorista publica. También son habituales las imágenes de los viajes que los dos realizan alrededor del mundo, los caros restaurantes a los que acuden y las firmas de grandes diseñadores que visten. Incluso el ex de Víctor Sándoval se deja ver en su Instagram viajando en helicóptero privado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NACHO POLO (@nachopolo)

Al parecer, la vida le sonríe más que nunca. En el plano profesional, al que conocimos a mediados de los 90 como azafato del programa ¿De qué parte estás?, presentado por José María Íñigo, ahora tiene su propia empresa llamada Studio Twenty Seven. Un estudio de decoración que tiene sede tanto en Miami como en Nueva York y que está dirigido por su pareja, Robert Onuska. «Clientes de todo el mundo vienen a Studio Twenty Seven en busca de piezas exclusivas y únicas», reza la página web de la compañía fundada por Nacho Polo, de la cual también es director creativo.

Nacho Polo en Formentera durante el verano de 2015 / Gtres

Precisamente, si hubo algo de lo que se quejó Víctor Sandoval cuando terminó su relación con el decorador, era de que este se había aprovechado económicamente de él para llevar una vida de lujo: «Éramos una pareja, él pagaba con mi dinero, pero como si fuera de los dos. Compraba todo lo que quería, hasta los comederos de los perros eran de Gucci. Y yo volaba todas las semanas de España a Miami en business. Cobraba seis millones de pesetas al mes, unos 36.000 euros y aún así gastábamos más de lo que teníamos».

No obstante, hoy es Nacho el que continúa disfrutando de una vida de rico y moviéndose por los círculos más exclusivos de Miami mientras que Víctor Sandoval asegura en el programa de Netflix que hace poco tiempo tuvo que pedir dinero para comer. Y mientras mira hacia delante, él también es testigo de las publicaciones de su ex marido en las redes sociales, las cuales calificaba en 2019 como mero «postureo».