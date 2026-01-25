Muere la madre de Sandra Valero, representante de Eurojunior: "Descansa en paz, mami"

Sandra Valero, la artista de 14 años que representó a España en Eurojunior 2023, ha sufrido un duro golpe. Se ha enfrentado a la pérdida de su madre y le ha escrito una carta a modo de despedida que ha emocionado a todos sus fans. Con más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram, la cantante ha decidido dar un paso adelante para compartir la triste noticia.

«Mami, gracias por cuidarme, por criarme de la mejor manera. No sabes lo muchísimo que te voy a echar de menos», ha empezado diciendo. Y después ha continuado: «Hoy por fin vas a estar en paz y a partir de ahora me vas a cuidar desde arriba con la iaia. Descansa en paz, mami».

Mensaje publicado por Sandra Valero. (Foto: Instagram)

La madre de Sandra Valero se llamaba Nazha Azizi y, a juzgar por las imágenes, disfrutaba de una estupenda relación con la intérprete. Como era de esperar, la joven ha recibido el apoyo de sus compañeros de profesión. Siempre ha tenido una reputación estupenda y un futuro brillante en el mundo de la música. Se lleva bien con sus compañeros, así que no es de extrañar que Levi Díaz, Carlos Higes, Chloe de la Rosa o Gonzalo Pinillos le hayan expresado sus condolencias.

El apoyo a Sandra Valero

Como decimos, Sandra Valero tiene por delante una carrera impecable y cuenta con muchas posibilidades de llegar a lo más alto. Guarda una estrecha relación con la industria musical, de ahí que mantenga contacto con rostros como Tony Aguilar. El locutor ha demostrado una vez más su empatía y también se ha puesto en contacto con ella.

La artista brilló con fuerza en Eurojunior gracias a su tema Loviu, pero este no es el único hito de su trayectoria musical. También ha participado en formatos como Idol Kids o La Voz Kids, siempre con una energía y una fuerza que se han convertido en un ejemplo a seguir.

Sandra Valero en ‘La Voz Kids’. (Foto: Instagram)

Desde que comenzó en el mundo de la música, Sandra Valero ha contado con el apoyo de sus padres: el músico Antoni Valero y Nazha, recientemente fallecida. Su progenitor estuvo con ella durante su estancia en Francia, mientras concursaba en Eurojunior. Quedó en segunda posición, pero fue una experiencia que le ayudó a darse a conocer y hoy en día son muchos los que la tienen en cuenta.

Una buena manera de honrar a su madre será continuar con su hoja de ruta tal y como tenía previsto. La cantante tiene por delante una etapa complicada, pero la superará gracias al apoyo de su entorno, de sus familiares y de sus amigos.