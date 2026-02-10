Muere Felicidad Hidalgo, madre de Roberto Brasero, a los 94 años

Felicidad Hidalgo García, madre del conocido periodista y presentador del tiempo Roberto Brasero, ha fallecido a los 94 años en su ciudad natal, dejando un legado de bondad y alegría que marcó a toda su familia y a quienes la conocieron. Reconocida por su carácter generoso y su capacidad para transmitir felicidad a los demás, Felicidad fue una mujer cuya vida estuvo dedicada a cuidar de sus seres queridos y a llenar de sonrisas a quienes la rodeaban, un rasgo que, según sus allegados, «ya lo llevaba en el nombre». Su fallecimiento ha conmocionado a familiares, amigos y compañeros, y la comunidad se une al dolor de quienes la recuerdan con cariño y gratitud.

La familia de Felicidad está formada por sus hijos Roberto, Paco, Carlos y Gloria Brasero Hidalgo, así como por sus hijos políticos Pilar, Luli, Dani y Beatriz. Además, sus hermanos Emilio, Urbano, Julián y Tomás, junto con nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, se han mostrado profundamente afectados por la pérdida al tiempo que han agradecido el cariño recibido durante las últimas horas. La misa de cuerpo presente se celebrará el 11 de febrero a las 17:00 horas en la capilla del Tanatorio Hermanos Agüero.

Felicidad Hidalgo no solo fue madre, sino también un pilar fundamental en la vida de Roberto Brasero, conocido por su trabajo como meteorólogo en Antena 3. La relación entre madre e hijo siempre fue cercana y llena de afecto, y su vínculo quedó reflejado en numerosas ocasiones públicas. Una de las más recordadas ocurrió en mayo de 2025, cuando Felicidad sorprendió a Roberto durante una videollamada en directo en el programa Y ahora Sonsoles. Durante esa emotiva conexión, reveló al presentador un detalle desconocido sobre su nacimiento: fue el más rápido de sus cuatro partos, un hecho que hizo sonreír y emocionar a Roberto, quien lo calificó con humor: «O sea que ya vine con prisa desde que nací».

La entrevista televisiva también mostró la ternura y complicidad que existía entre ellos. Felicidad aseguró que Roberto era su «ojito derecho» por ser el más pequeño de sus hijos, aunque dejó claro que el cariño hacia todos sus hijos, nietos y bisnietos era igual de profundo. Su alegría y entusiasmo por la vida eran evidentes, incluso a sus 94 años, y su manera de expresarlo en la pantalla con naturalidad y humor transmitía un cariño que trascendía la televisión. Para Roberto, la presencia de su madre siempre fue un apoyo emocional, un refugio de cariño y un ejemplo de vida dedicada a los demás.

Roberto Brasero y su madre en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)