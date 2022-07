Muere Antonio Ibáñez, actor de ‘Aída’ y ‘La que se avecina’, a los 34 años

Un durísimo varapalo ha azotado al panorama cinematográfico nacional durante la tarde de este día 12 de julio. Ha sido a lo largo de esta jornada cuando se ha dado a conocer la triste muerte de Antonio Ibáñez, actor de conocidas series de la talla de Aída, de Telecinco, o Arrayán, de Canal Sur. Y es que, tras haber pasado más de un año luchando contra el cáncer, finalmente el intérprete ha fallecido, dejando absolutamente conmocionados tanto a sus seres queridos como a sus fieles seguidores.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Antonio Ibáñez (@antonibanez)

El equipo de representación del artista, liderado por Juan Carlos Navarro, ha sido el encargado de confirmar la fatídica noticia: “Hoy es un día triste. Ha fallecido Antonio Ibáñez, gran actor. Y gran artista, pero mejor persona. Nuestro pésame a familiares y amigos”, apuntaba. Y unos minutos más tarde, algún allegado al fallecido se hacía cargo de su cuenta de Instagram para publicar un comunicado informativo en primera persona: “He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí os podréis perder en mi alma linda y generosa. D.E.P”, señalaba el post, que en cuestión de instantes ha reunido los mensajes de apoyo de un sinfín de rostros conocidos y compañeros de profesión de Antonio: Nacho Guerreros, Cristina Abad, Dani Tatay o Christian Sánchez han usado el tablón de comentarios para enviar ánimo a los familiares del fallecido, mostrándose visiblemente afectados por la pérdida con emojis de corazones rotos.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Antonio Ibáñez (@antonibanez)

Por otro lado, El Español se ha puesto en contacto con algunas personas cercanas a Ibáñez, las cuales no podían evitar que la voz se les entrecortara al hablar de este inesperado bache: “Era un actor y artista multidisciplinar buenísimo, superquerido por todos sus compañeros y que siempre ayudaba a todo el mundo. Era muy lindo. No me lo puedo creer. Estoy esperando a que me digan que es mentira”, declaraban algunas fuentes al medio citado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antonio Ibáñez (@antonibanez)

Era durante el pasado 2 de julio de 2021 cuando Antonio daba la peor de las noticias a sus seguidores. Al parecer, los médicos le habían detectado un linfoma por el que, a partir de ese momento, tendría que ser tratado con quimioterapia. Un procedimiento de lo más complicado para el que el actor se mostró completamente positivo en todo momento, haciendo gala de su gran sinceridad: “Otra etapa en mi vida. Hace un mes, un líquido recorre mi cuerpo para curarme. También creció esa incertidumbre de la que te haces amigo; muy diferente a la que yo como actor y pintor decía que casi siempre me acompañaba (…) Miedo, al principio. Hoy ya no lo tengo, quizás habrá algún día que sí, no lo sé… Lo que sienta, lo dejaré estar y lo abrazaré. Pasan los días y todo está más en calma, en paz… Controlado, ya sé de qué va esto y a lo que me enfrento. Linfoma”, zanjaba haciendo además alguna que otra broma con respecto a la pérdida de pelo, propia de la quimioterapia.

Aunque estaba previsto que durante este año se estrenara su cortometraje Supermen, animando así a todas las personas que están luchando contra el cáncer, la muerte repentina del protagonista ha hecho que este proyecto haya quedado en el aire.