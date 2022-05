Dani Rovira, abierto al amor en su momento de mayor éxito: “Estoy para comerme”

Después de la tormenta siempre sale el sol, y si no, que se lo digan a Dani Rovira. Tras haber superado una durísima lucha contra el linfoma de Hodgkin que le diagnosticaron, el humorista continúa dando rienda suelta a sus proyectos profesionales con total normalidad. En esta última ocasión, el malagueño fue captado por las cámaras de Gtres mientras disfrutaba de los Premios Berlanga al humor junto a otros rostros conocidos.

Como no podía ser de otra manera, el cómico fue uno de los galardonados de la noche, razón por la que se acercó a hablar con los medios de comunicación allí presentes sobre algunos aspectos, entre los que estaban los relacionados a su vida privada. Y es que, el comediante se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida: “Me encuentro muy bien. Estoy para comerme”, admitía, aclarando además que está totalmente abierto al amor: “El que no esté abierto al amor… Tú me dirás. Yo creo que tenemos que estar todo el rato abiertos al amor”, confesaba, dejando entrever que los tres pilares fundamentales de su vida son “el humor, el amor y la música”.

De esta manera, el presentador ha cerrado cualquier puerta que hubiera abierta a una posible reconciliación con Clara Lago. Pese a que ambos consiguieron formar uno de los dúos más consolidados del panorama nacional a raíz de su noviazgo, era durante el pasado mes de mayo de 2019 cuando anunciaban el fin de su relación. No obstante, entre ellos ha seguido estando muy presente la conexión amistosa que les une, razón por la que la actriz fue uno de los apoyos clave de su ex durante la recuperación de éste del cáncer que padecía, llegándose incluso a creer que habían retomado su romance. Pero lo cierto es que, según admitió ¡Hola!, nunca han vuelto, simplemente gozan de una buena amistad y están el uno con el otro tanto en los buenos como en los malos momentos.

En lo que a la esfera laboral se refiere, a Rovira también parece irle viento en popa: “Seguimos con nuestro podcast de Mi año favorito, estamos también haciendo gira por los teatros… En dos o tres semanas me voy a Argentina a rodar una serie de allí, y luego cuando volvamos, vacaciones, y luego hay una peliculita de la que no puedo decir nada… Pero me va muy bien”, admitía, visiblemente orgulloso de todo lo que está consiguiendo gracias a su esfuerzo y dedicación. Prueba de ello es su nominación a estos recién estrenados galardones y su posterior triunfo: “Considerando que es la primera edición, nos estáis preguntando algo que no sabemos muy bien. Son importantes, y claro, el mero hecho de que un jurado entendido en la comedia y en el cine haya pensado que yo sea merecedor de uno de ellos, pues siento mucha gratitud”, aseguraba, aclarando así que espera que este sea el primer año de muchos en los que tenga lugar la celebración de los Premios Berlanga.