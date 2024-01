Muere inesperadamente Alec Musser, protagonista de ‘Niños grandes’, con solo 50 años

El actor y modelo americano Alec Musser ha fallecido inesperadamente a los 50 años, dejando a su prometida completamente rota. Así lo demuestran las palabras que esta última ha publicado en sus redes sociales para comunicar la triste noticia. El artista alcanzó la fama internacional gracias a proyectos como Niños grandes, película que protagonizó con una gran destreza.

Alec Musser también ha formado parte de proyectos tan destacados como I Wanna Be a Soap Star y ha estado presente en muchos largometrajes, entre los que destacan Grown Ups. Su novia y prometida Paige Press ha confirmado este triste acontecimiento en Deadline y después ha compartido una publicación que ya ha dado la vuelta al mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alec Musser (@alecmusser)

De momento no se sabe la causa de la muerte, pero sí está confirmado que el artista falleció en su casa de Del Mar el 13 de enero de este 2024. A través de su cuenta de Instagram, Press se ha despedido del «amor de mi vida» y ha explicado cómo ha sido «el peor día» al que ha tenido que enfrentarse hasta la fecha.

Paige Press hace una promesa

La buena reputación de Alec Musser hizo que su nombre fuera conocido a nivel internacional. Sus movimientos destacan por la gran destreza que tiene a la hora de actuar, aunque también ha trabajado como modelo representando a firmas muy importantes.

El artista daba consejos de belleza y nutrición, tenía un cuerpo muy trabajado y animaba a sus miles de seguidores a llevar un estilo de vida saludable, por eso hay tanta expectación por saber la causa de la muerte. Mientras tanto, Paige Press ha hecho una promesa: no se quitará el aniño de compromiso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alec Musser (@alecmusser)

A pesar de ser un rostro con mucha repercusión, Alec se esforzó por mantener su vida privada al margen de los medios, y por eso pocos conocían que pretendía casarse con Paige. Esta última lo ha desvelado a través de una triste publicación donde confirma que estaba profundamente enamorada. «Nunca me quitaré este anillo. Te amaré para siempre», ha escrito exactamente.

La brillante trayectoria de Alec Musser

Alec Musser posando en Instagram / Instagram

I Wanna Be a Soap Star de SOAPnet fue la primera oportunidad que tuvo el artista para iniciar su carrera. Más adelante llamó la atención de los responsables de Niños grandes, trabajo que se convirtió en un hito dentro de su trayectoria. Este proyecto le permitió explorar sus capacidades como actor y recibió muy buenas críticas por parte de los expertos.

Después de esta famosa producción vinieron otros retos profesionales, como por ejemplo Road to the Altar, Rita Rocks o The Phantom Executioner. Se había ganado el corazón del público y de sus compañeros, de hecho otro actor de Niños grandes se ha pronunciado para lamentar esta triste pérdida.

Adam Sandler ha destacado los valores del actor, asegurando en sus redes que era: «Un hombre maravilloso y divertido. Un verdadero y dulce corazón de persona».