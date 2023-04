Demi Moore (60) y Bruce Willis (68) ya son abuelos. La hija del ex matrimonio, Rumer Willis (34) y su novio, Derek Richard Thomas dieron la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, Louetta, el pasado 18 de abril. Un motivo de alegría para la familia en medio de la enfermedad del intérprete de La fortaleza o En el lugar equivocado. «Louetta Isley Thomas Willis. Eres pura magia (…) Nació en casa el martes 18 de abril. Eres más de lo que jamás soñamos», escribió la joven junto a una imagen de la recién nacida. «Puro amor por este pajarito», escribió Demi Moore. «Hola mi pequeño pétalo. Te echamos mucho de menos durante tanto tiempo. ¡Te amaré cada momento de cada día! Tus tías chifladas están obsesionadas contigo», fueron por su parte las palabras de Tallulah, hija pequeña de los actores.

La pequeña nació por un parto natural que se desarrolló sin complicaciones en casa de la actriz. Louetta es la primera nieta de Bruce Willis, que es padre de cinco hijas: Rummer, Scout (31) y Tallulah Willis (29), fruto de su matrimonio con Demi Moore; y las pequeñas Mabel Ray (11) y Evelyn Penn (8), fruto de su segundo matrimonio con Emma Heming.

La feliz noticia del nacimiento de Louetta, un nombre de origen germánico que significa luchadora, llega después de meses de varapalos para la familia, que ha tenido que lidiar con la peor de las situaciones después de que el actor anunciara, en septiembre de 2022, su retirada de la industria cinematográfica tras ser diagnosticada con afasia, un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir; que luego desencadenó en una demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta principalmente al lóbulo frontal y al temporal del cerebro, asociándose así con la personalidad, la conducta y también al lenguaje.

«A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas», se lee en el comunicado difundido por la hija mayor del actor, Rumer, su actual esposa, Emma Heming-Willis, y su ex mujer, la también actriz Demi Moore. «Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo».

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes – we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr

— Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023