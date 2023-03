Bruce Willis rompe su silencio tras ser diagnosticado de demencia

Se cumple un año desde que la familia de Bruce Willis anunciase su retirada del mundo de la interpretación. ¿El motivo? Una afasia que le obligó a pausar su carrera profesional y, posteriormente, una demencia frontotemporal. Tal y como comunicó su familia, el actor irá perdiendo la capacidad de expresarse o comprender el lenguaje escrito o hablado: «Como Bruce siempre dice: ‘Vívelo a lo grande’. Y juntos vamos a hacer precisamente eso».

Desde entonces, el intérprete de Bajo vigilancia se alejó del foco mediático y ahora, con motivo de su 68 cumpleaños, ha reaparecido junto a su mujer, Emma Heming, su ex pareja, Demi Moore, y sus cinco hijas. Ha sido Demi quien ha compartido el emotivo encuentro con un vídeo que no ha tardado en hacerse viral. En él, cantaban el cumpleaños feliz al actor mientras este se mostraba feliz y animado, dando las gracias a todas por estar con él en este día tan especial.

Sin embargo, lo más comentado ha sido el deterioro físico de Bruce Willis, que apenas se ha dejado ver desde que se comunicase su enfermedad. Tanto es así que ni si quiera su mujer, tal y como ella misma ha comunicado, es capaz de ver vídeos antiguos del actor. Sin poder contener las lágrimas, Emma ha admitido ante sus seguidores que creía importante que todo el mundo viera la cara B de vivir con esta enfermedad, no solo lo bueno y lo positivo. «Hoy es el cumpleaños de mi esposo. Empecé la mañana llorando, como pueden ver por mis ojos hinchados y mi nariz mocosa, creo que es importante que vean todos los lados de esto», ha comenzado diciendo.

Son muchos los mensajes que la familia ha recibido tras comunicar la noticia. Un año en el que han luchado por mantenerse unidos y apoyar a Bruce en este camino, pero no ha sido fácil. «La gente siempre me dice: ‘Oh, eres tan fuerte, no sé cómo lo haces’. No tengo elección. Me gustaría tenerla. A veces, en nuestras vidas tenemos que ponernos manos a la obra y eso es lo que estoy haciendo, pero tengo momentos de tristeza todos los días, dolor todos los días. Y realmente lo estoy sintiendo hoy en su cumpleaños», ha zanjado.

La preocupación por la salud del actor cada vez es mayor y, aunque sus familiares y seres más queridos están apoyándole en esta batalla, lo cierto es que el proceso y el deterioro está siendo más rápido de lo que se esperaba. La demencia frontotemporal, además de provocar cambios en la manera de comunicarse, también puede afectar a la personalidad y las emociones. Una enfermedad progresiva que empeora con el tiempo, siendo muchas las personas que viven 10 años después del diagnóstico, pero también existiendo un rango de individuos que tan solo duran dos años.

A pesar de todo, la familia del actor se encuentra muy unida en esta lucha. El intérprete de En el lugar equivocado no solo cuenta con el apoyo de su mujer y sus hijas pequeñas, sino también con el de Demi Moore y sus tres hijas mayores, que se han volcado completamente en el cuidado de su progenitor. Pero Bruce tiene un objetivo a corto plazo: ser abuelo. Será en los próximo meses cuando su hija mayor, Rumer, de a luz a su primer hijo, convirtiendo a su padre en abuelo primerizo.