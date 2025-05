Mercedes Milá carácter ha irrumpido en el programa Fiesta y ha sorprendido tanto a los colaboradores como al público con un inesperado beso con lengua junto a Kiko Jiménez. En un momento dado de la entrevista, durante la que ha repasado diversos aspectos de su vida, la ex presentadora de Gran Hermano se ha girado en el sofá del plató y se ha morreado con el colaborador, al que le ha dicho: «Saca la lengua». Un comentario que ha desatado las carcajadas y el asombro de todos los compañeros.

Después de confesar que sufre una depresión crónica y llevar años luchando contra esta enfermedad, Mercedes Milá ha cumplido su promesa y ha visitado Telecinco, la cadena que ha sido su casa durante tantos años. Tras cruzar las puertas del set, se ha encontrado con muchos profesionales que han sido sus compañeros y se ha mostrado visiblemente emocionada con el caluroso recibimiento de los presentes.

Kiko Jiménez y Mercedes Milá en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Respecto al programa que presentó durante más de una década, se ha confesado: «Amo Gran Hermano por encima de todo». Mercedes Milá ha revelado, ante un público entregado por su visita, que el programa ha sido su medicina durante su etapa más difícil de su vida. Un formato que cambiaba su actitud pese a estar inmersa en una profunda depresión. Respecto a cómo se percataron sus compañeros de su estado, ha hecho mención a su estilista, que, tras notarla rara, le preguntó qué le pasaba. «Ahí me derrumbé» y fue el motivo que puso en alerta a todo su entorno laboral.

Mercedes Milá durante la presentación de la edición número 12 de Gran Hermano. (Foto: Gtres)

Otra de las vías de escape de la presentadora ha sido el deporte. «Me subía llorando a la bicicleta y me bajaba sin llorar», admitiendo que la actividad física ha sido una de sus grandes ayudas para enfrentar la enfermedad.

La decisión de Mercedes Milá

Mercedes Milá, que siempre se ha caracterizado por tener una actitud impredecible, se ha mostrado reacia a posar con los fans en los últimos tiempos, una determinación que ha llamado la atención y que ha querido aclarar. «Utilizaron mi imagen para hacer cosas de adultos y cuando fui a poner la denuncia me recomendaron que no me sacara fotos con nadie de la calle», desvelaba con actitud cauta. Una precaución que ha desarrollado, además de por ese motivo, porque en una ocasión trataron de fotografiarla sin la parte de arriba del bikini en su casa de Mallorca. Una situación que zanjó llevando al fotógrafo a comisaría en su propio coche y denunciando lo sucedido tras ser alertada por sus vecinos.

Mercedes Milá atendiendo a los medios. (Foto: Gtres)

Pese a que ha sido una entrevista marcada por las bromas y las anécdotas divertidas, Mercedes Milá no ha querido perder la oportunidad de lanzar un mensaje a las personas que atraviesan la misma enfermedad que ella o tienen algún familiar que la sufre: «Es fundamental tener un diagnóstico y ser muy fieles a las recomendaciones».