Mónica Cruz resuelve el misterio sobre el parche de su hermana Penélope

Penélope Cruz se ha convertido en una de las protagonistas de la semana tras protagonizar una sensual coreografía junto a Bianca Censori que no ha tardado en dar la vuelta a la red. Aunque en un principio lo que más llamó la atención fue la desconocida amistad que existe entre ambas, lo cierto es que con el paso del tiempo numerosos usuarios del universo 2.0 comenzaron a hacerse eco del parche blanco que lucía la actriz en su brazo izquierdo.

Como no podía ser de otra manera, este pequeño apósito ha hecho saltar todas las alarmas en torno al estado de salud de Penélope, ya que muchas teorías barajaban la posibilidad de que podía padecer diabetes u otro tipo de enfermedad. Zanjando las especulaciones que se han generado al respecto, Mónica Cruz, hermana de la mencionada, ha sido la encargada de pronunciarse para aclarar lo que hay detrás de este enigmático parche.

Kanye West shares a video of his wife Bianca Censori and Penélope Cruz dancing to 212 by Azealia Banks🧜🏾‍♀️ pic.twitter.com/Zwe2kdIln8 — Mermie🧜🏾‍♀️ (@lidoledesc0nnes) January 5, 2025

«Es para controlarse el azúcar», desvelaba durante la presentación del programa Maestros de la Costura Celebrity. «No es diabética, pero se tiene que controlar. Todo está bien», sentenciaba, despejando así todas las dudas que habían surgido sobre la función que ejercía dicho parche sobre el cuerpo de la protagonista de la película Madres paralelas.

Aunque las declaraciones de Mónica han descartado la opción de la diabetes, lo cierto es que sigue siendo todo un misterio el motivo que ha obligado a Penélope a adherirse a la piel este mecanismo, ya que no se conoce el porqué necesita controlar el azúcar constantemente, tal y como ha confesado su hermana en su última aparición pública.

Mónica Cruz, Óscar Higares y Rosa López en la presentación de »Maestros de la Costura Celebrity’. (Foto: Gtres)

Más allá de la diabetes, había quienes comentaban que podría estar sometiéndose a una dieta cetogénica. Se trata de un régimen que se basa en reducir significativamente el consumo de carbohidratos y aumentar el de grasas saludables. El objetivo principal es inducir al cuerpo a un estado metabólico llamado cetosis, donde, debido a la escasez de carbohidratos, comienza a quemar grasas como fuente principal de energía en lugar de glucosa. No obstante, por ahora, más allá de la escueta información aportada por Mónica, no se conocen mayores detalles al respecto, ya que la propia Penélope no se ha pronunciado públicamente ni sobre el baile que ha realizado y que se ha vuelto viral ni sobre el parche que lleva.