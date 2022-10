El gran día ha llegado. Este sábado 22 de octubre a las 19:30 horas Minerva Piquero va a protagonizar su ansiado regreso a la televisión tras doce años de ausencia. Una noticia de lo más inesperada que ha pillado por sorpresa a sus files seguidores. La asturiana vuelve a la pequeña pantalla de la mano de Jota Abril para ponerse al frente de la nueva apuesta de Telemadrid para los fines de semana, un programa de entretenimiento que ha sido bautizado como Disfruta Madrid.

“Es un programa para pasárselo bien y que los madrileños lo disfruten con nosotros. Es una ventana a lo nuestro, es redescubrir todo lo que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, pero sin dejar de mirar al cielo”, ha reconocido la denominada ‘chica del tiempo’ en una de sus últimas entrevistas, acerca de su nuevo y fascinante proyecto televisivo que tan entusiasmada la tiene.

Considerada como una de las presentadoras más famosas de la televisión española durante la década de los 90, gracias a su papel de presentadora del tiempo de Antena 3 que desempeñó durante 14 años, Minerva Piquero vuelve, y por la puerta grande. Aunque han sido muchos los que han demandado a las diferentes cadenas de televisión el fichaje de la de Oviedo, no ha sido hasta ahora cuando ha llegado el momento. Tal y como ella misma ha explicado a portal Fórmula TV, esto no se debe a no haber recibido ninguna propuesta, sino a que ninguna de las que le han llegado durante todos estos años le ha terminado de encajar. Su regreso se ha hecho mucho esperar, pero por fin está a punto de convertirse en una realidad.

Ahora bien, teniendo en cuenta que ha pasado más de una década desde la última vez en la que la presentadora apareció en televisión, ¿cómo ha cambiado su vida hasta la fecha?

Es cierto que Minerva siempre ha sido muy celosa de su vida privada, de ahí que sean pocos los datos que se conocen de su vida más personal. Sin embargo, el hecho de convertirse en un auténtico fenómeno televisivo le ha impedido ocultar determinados detalles de una vida que ha cambiado mucho desde su última aparición en pantalla.

Tras una larga temporada alejada de las cámaras, en la que, además haber seguido conectada por su público a través de redes sociales, ha estado trabajando como Directora de Comunicación y Relaciones Públicas en Dentsu Aegis España, y volcada en sus propios negocios, la agencia de comunicación, GetArts, dedicada a proyectos de publicidad y marketing, y The Jump, la primera agencia de Live Commerce en España, Minerva regresa a primera plana en una dulce etapa de su vida en la que su poco tiempo libre lo dedica a su familia, y en especial a sus hijos, Gabriela y Lucas, fruto de su relación con el economista Mario Andrade, con el que acaba de celebrar 26 años de matrimonio.

Se sabe que la mayor ha heredado su talento, pues, pese a su corta edad, ya ha conseguido hacer sus primeros ‘pinitos’ como modelo de publicidad, vídeos musicales y fotografía editorial. Además, también se ha adentrado en el mundo de la interpretación formando parte del elenco de Los herederos de la tierra, una película de Netflix, y participando en varios cortos.

En todo este tiempo, la presentadora también ha tenido tiempo para publicar su primera novela, un libro titulado Nacida Libre, en el que hablar de sentimientos encontrados, de amor, de sexo y del perdón.

Además, tal y como ella misma reveló hace siete años, padece hipotiroidismo, la enfermedad que le ha llevado a experimentar un impactante cambio físico: “El síntoma más evidente es el sobrepeso. Mi cuerpo ha cambiado su metabolismo, pero la verdadera lucha es interior, no se ve. Sufro cansancio crónico, insomnio o exceso de sueño, debilidad, pérdida de cabello, tristeza… Pero uno aprende a vivir con ello”, confesó en una entrevista con Jaleos.