Desde que Mila Ximénez anunciase este pasado martes que sufre un cáncer de pulmón, los mensajes de apoyo no paran de sucederse. Los primeros en enterarse fueron sus compañeros de ‘Sálvame’, que no dudaron en mostrarle cariño en un primer momento y que este miércoles le han dedicado el programa. Los pasillos de Telecinco han sufrido una gran conmoción al conocer la noticia y prácticamente todos los presentadores y colaboradores de la cadena han querido tener unas palabras con la sevillana para darle fuerzas en esta ardua batalla que tiene que librar contra la enfermedad.

Alessandro Lequio, que hace un mes perdió a su hijo tras una larga lucha contra el cáncer, ha querido mandarle un sentido mensaje a Mila 💙 #AR17J https://t.co/JbdFAzJp0u — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) June 17, 2020

Los más madrugadores han sido los rostros de ‘El Programa de Ana Rosa’. Joaquín Prat arrancaba mandando «Nuestro cariño, nuestra fuerza, nuestros mejores deseos y todo nuestro amor para nuestra compañera Mila Ximénez que este martes contaba en ‘Sálvame’ que le han diagnosticado un cáncer de pulmón. Mila, adelante porque tú eres una luchadora». Un discurso al que se sumaba Ana Rosa: Esa es la actitud y además ahora hay una gran lucha contra el cáncer y la mayoría de las veces se supera. Es una mujer fuerte que ha luchado contra muchas cosas y estoy segura de que esto también lo va a superar. Aquí nos tiene para cuando nos necesite, nosotros nos encargaremos de sacarle una sonrisa».

Especialmente emotivas han sido las palabras de Alessandro Lequio. El italiano conoce perfectamente al cáncer porque hace un mes ha perdido a su hijo Álex a consecuencia de esta maldita enfermedad. Por ello, sus escuetas -pero sentidas- palabras hacia Mila Ximénez adquieren más valor: Mila Ximénez recibe el apoyo al completo de sus compañeros de Telecinco. Especialmente emotivas son las palabras de Alessandro Lequio: «Un abrazo muy fuerte y le deseo de todo corazón que pueda curarse, seguro que sí».

María Teresa y Terelu, algo más que amigas

📽️ Ante el dolor de espalda, María Teresa Campos le recomendó a su fisioterapeuta, pero no supo el diagnóstico final hasta que la propia Mila lo contó en directo https://t.co/2wm0u2zVwJ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) June 17, 2020

Ya por la tarde ha llegado el turno de ‘Sálvame’ y de una inesperada llamada telefónica de María Teresa Campos. A la malagueña le une una gran amistad con la sevillana y no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle unas palabras a Mila Ximénez: «Lo va a superar, por los suyos, por sus compañeros, por los que la queremos… y porque tiene que demostrar quién es (…) quería consolarme, pero le dije ‘que yo no voy a llorar, que yo he llamado para consolarte, para decirte que en mi familia sabemos mucho de esto'», decía refiriéndose al cáncer que han padecido sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.