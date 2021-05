Mila Ximénez cumple 69 años, se la echa de menos en televisión pero no le falta ni el cariño ni el apoyo de los suyos, y eso incluye a sus miles de seguidores. Continúa con su tratamiento contra el cáncer de pulmón que se le detectó hace un año y en esta semana se le ha visto acudir, dos días consecutivos, a la Clínica La Luz donde están llevando su enfermedad. Uno de los días lo hizo en compañía de Belén Rodríguez y otro amigo, mientras que al día siguiente era Belén Esteban quien la cogía del brazo para ayudarla a entrar en el centro hospitalario.

Desde que se estrenó ‘Sálvame’ hace ya doce años, el papel de Mila ha sido muy significativo. Destacada colaboradora, su sentido del humor, su cercanía, su descaro y su espontaneidad le han convertido en una indispensable no solo para el programa, sino también para todos sus compañeros y para el público a quien no deja indiferente. Por eso en un día tan importante y señalado para ella, queremos recordar los 6 momentazos más divertidos de uno de los vértices del ‘eje del mal’ como así les bautizó Jorge Javier Vázquez a ella, a Kiko Hernández y a Kiko Matamoros.

La croqueta

Ver a Mila haciendo la croqueta en el plató de ‘Sálvame’ cuando, curiosamente, no sabe qué decir se ha vuelto ya un clásico en el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez. Hasta el punto de haber ‘creado escuela’ porque hasta la propia Carlota Corredera ha llegado a decir que sería capaz de rodar por el suelo imitando a su gran amiga.

Los disfraces

No hay nada más divertido que el cambio radical de actitud de de Mila Ximénez siempre que se le pone un disfraz por delante. Y no han sido pocas las veces en las que la tertuliana se ha visto en esa tesitura, algo que además, lejos de hacer desistir a los responsables del programa, han hecho que las risas y la diversión estuvieran servidas.

Imposible es olvidarse de la periodista sevillana vestida de menina, y para el recuerdo han quedado sus numerosos improperios y amenazas cada vez que se ha visto obligada a disfrazarse, entre otras cosas, de abeja reina durante su participación en ‘GH VIP’ o de galleta de jengibre en ‘La última cena’ navideña. «No se puede ni mover una», decía enfada. «Estás guapísima, mejor que antes» le respondía el presentador con sorna.

Los globos

Los disfraces no son su única ‘fobia’ confesa. Tras la boda de Belén Esteban, el plató de ‘Sálvame’ celebró el enlace de ‘la princesa del pueblo’ llenándose de globos. Como no podía ser de otra manera, Jorge Javier hizo una de las suyas explotándolos, provocando que Mila saliera corriendo. «¡No puedo soportar que un globo explote! ¡Me dan pavor!», confesó entonces aunque no supo explicar de dónde venía ese miedo. «A lo mejor es por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial», bromeó el presentador con ella.

La imitadora

No le gustan los disfraces, pero la andaluza es una experta imitadora ameteur que ha regalado más de un momento divertido en las tardes de ‘Sálvame’. Isabel Pantoja, Rosa Benito, María José Cantudo, todas han sido ‘víctimas’ de las imitaciones de la comunicadora, pero sin duda su personaje estrella es la mismísima María Jesús Ruiz.

‘It girl’

Desfiló para Ágatha Ruiz de la Prada en la edición de la Mercedes Benz Madrid Fashion Week junto a Alejandra Rubio en enero del 2020. Las coloridas prendas de la diseñadora se han convertido en buena parte de su fondo de armario y, aunque es toda una ‘it girl’ en redes, también ha protagonizado momentos de lo más histriónicos por culpa de su outfit. Recordamos una tarde en la que, gracias a Belén Esteban, los seguidores del programa dieron buena cuenta de que Mila había acudido a trabajar con un tacón diferente en cada pie. «Lo he hecho adrede, porque a veces una va con zapatos y se te rompe un tacón. Pues te pones uno de cada uno y vas monísima», decía sin dejar de reir.

Momento escatológico

Aunque la reina de los momentos escatológicos es sin duda Paz Padilla, Mila Ximénez también le ha cogido en relevo en algún momento. Como una noche en ‘Sábado Deluxe’ durante la que Jorge Javier le preguntó si podía estornudar. La colaboradora aseguraba que no y no tuvo miramientos a la hora de explicar por qué: «Llevo cuatro días sin ir al baño, no puedo estornudar, a ver si voy a soltar algo…Tengo problemas intestinales», reconoció seria provocando la risa de sus compañeros.