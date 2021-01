¿Qué le pasa a Miguel Herrán? Esa es la pregunta que se han hecho la gran mayoría de los 13.7 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. El actor ha colgado un post devastador en el que anuncia que ha tocado fondo y que ni siquiera quiere comer, ni tampoco hablar: «6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona», escribe.

El intérprete de ‘La Casa de Papel’ ha colgado tres imágenes y ha explicado cómo se siente en las dos primeras: «Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones. Día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada», dice de la última foto en la que aparece llorando.

La preocupación se ha apoderado de todos sus seguidores, pero de una en especial: Úrsula Corberó. Su compañera de reparto le ha comentado la publicación bastante preocupada:»Ay bebé pero por qué lloras 🥺», ha escrito. Aura Carbonell le ha dado una lección de vida que espera le sirva de aquí en adelante: «Se aprende cayendo, de eso se trata, y luego hay que levantarse. El viaje de conocerse a uno mismo nunca acaba 💪🏻✨❤️». En cualquier caso, Miguel Herrán ha querido tranquilizar a sus fans después de alarmarlos: «ESTOY BIEN! ES SOLO UNA REFLEXIÓN QUE QUERÍA COMPARTIR. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve».

No es la primera vez que Herrán muestra públicamente sus sentimientos. Hace algunos meses también preocupó mucho a todos al subir un vídeo llorando.

«Podría subir mil fotos chulísimas que he ido recopilando para alimentar esta máquina de mentir que es Instagram. Podría inflar mi ego y llenar mi vacío con ‘likes’… ¡Pero hoy no! Hoy he decidido regalaros una parte sincera de mi… No voy a entrar en detalle de qué es lo que me pasa, porque ni yo mismo lo sé. Pero esto de aquí soy yo. Sin filtros, sin edulcorante y sin mentiras».

Él siempre se ha mostrado alejado del canon de personaje público que vende felicidad. Cuando le han preguntado por cómo lleva la notoriedad, Miguel Herrán no se ha escondido y ha sido crítico: «Creo que la fama la gestionas a ratos. Tienes momentos muy buenos en los que tienes los pies en la tierra y momentos en los que cuando te quieres dar cuenta… Creo que nunca he llegado a ‘despegar’, pero sí que he estado flotando…».

Lo que es un hecho es que le encanta ser el centro de atención y no tiene reparos en subir fotos muy subidas de tono a las redes sociales. Para bien o para mal, Miguel Herrán.