Con una gran sonrisa y de blanco impoluto reaparecía Miguel Bosé en la gala Global Gift Marbella 2023 que se celebraba en Marbella este lunes pasado. Evento, organizado por la filántropa María Bravo junto a la actriz Eva Longoria, en el que fue galardonado con el premio Global Gift Philanthropist por su trabajo humanitario a lo largo de los años.

Miguel Bosé en su última reaparición / Gtres

Durante su discurso, sus palabras no pasaron desapercibidas, ya que explicaba que «los niños son sagrados. Los niños no se tocan». Unas declaraciones que llegan después de que se viera inmerso en una dura batalla legal con su ex, Nacho Palau. Precisamente, fue el pasado mes de mayo cuando el que fuera concursante de Supervivientes reveló el veredicto del Tribunal Supremo, que rechazó el recurso presentado por él en el que pedía que ambos (Miguel Bosé y él) fueran reconocidos como padre de los cuatro hijos que tuvieron durante su historia de amor.



El Alto Tribunal determinó que los lazos afectivos no son suficientes para que se reconozca la paternidad de los dos sobre los cuatro menores. De esta forma, la batalla legal terminó con una victoria para Bosé, teniendo en cuenta que Palau reclamó que sus hijos fueran considerados hermanos, aunque biológicamente no lo fueran.

Miguel Bosé posando en un photocall / Gtres

«Hoy, finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento en que nacieron. Les han dicho que no es verdad algo que viven y sienten: les han dicho que no son hermanos», comenzó diciendo, visiblemente afectado, en un vídeo publicado en su perfil de Instagram. «Tenía mucha esperanza y mucha fe en que esto se resolviera mejor, pero bueno… Creo que habría que intentar dar pasos a favor de los momentos que vivimos. La sociedad avanza y las leyes también tienen que avanzar y ponerse al día», añadió.



Después de estas declaraciones del escultor, fue su abogado, José Gabriel Ortolá quien se puso en contacto con Ya es mediodía para explicar dicha resolución judicial: «Intentar que el Tribunal Supremo reconociera una realidad que no escapa a nadie… Los cuatro se perciben como hermanos entre sí y se han criado como cuatro hermanos durante una parte de la vida (…) No han hecho el esfuerzo de ensanchar una norma que es obsoleta». Asimismo, añadió que las tres resoluciones anteriores establecen que los hechos se han sucedido tal y como Nacho relató y que había un proyecto vital entre dos personas con el objetivo de crear una familia: «Esto no es una pareja con hijos que se junta e inicia una relación, aquí se trata de otra cosa, se trata de una pareja que inicia un proyecto de familia y decide tener unos hijos para que sean hermanos».