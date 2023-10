Los actores de cine más populares siempre se han caracterizado por sus singularidades a la hora de vivir apartados de los focos. Lo que no imaginábamos era que Miguel Ángel Silvestre tuviera su casa «en mitad de un bosque», alejado del mundanal ruido que le suele envolver en todas sus producciones cinematográficas. Así lo ha asegurado él mismo, partiendo de la premisa de que la fama hay que mirarla «por el espejo retrovisor» porque «no es del todo cierta».

Miguel Ángel Silvestre / Gtres

«Yo vivo en la naturaleza, y la naturaleza tiene una fuerza y una verdad mucho mayor que las luces del sistema. Ni siquiera hablo sólo de la fama, sino de las luces tentadoras que te ofrece la ciudad, del día a día y de las personalidades polite [educadas], de lo que se supone que se ha de decir para no molestar. La naturaleza es mucho más brusca, un jabalí es mucho más brusco que todo eso», empezaba explicando en una entrevista a El Mundo con motivo del estreno de la segunda temporada de 30 monedas, serie de Álex de la Iglesia protagonizada por el actor.

Miguel Ángel Silvestre en Ibiza / Gtres

Ante tal afirmación, Miguel Ángel Silvestre se veía obligado a aclarar dónde reside concretamente: «Vivo en un bosque. En mitad de un bosque», decía. Además, el de Castellón añadía que contaba con servicios «muy mínimos» en su día a día. «Hago autoabastecimiento de muchas cosas y me encuentro muchos animalitos, más o menos grandes, pero convivimos en armonía», señalaba. Su decisión no viene motivada por «nada místico»: «Simplemente es quien soy. Yo soy un hortelano valenciano, siempre lo he sido y siempre lo seré, así que ese es mi mejor hábitat, donde mejor me desenvuelvo, mucho mejor que en la ciudad y la sociedad de las luces».

Desde luego, toda una revelación con la que el actor de Sin tetas no hay paraíso ha sorprendido a sus seguidores. Así mismo, no dudaba en hablar de su infancia, destacando que de pequeño «tenía miedo siempre», especialmente hacia la vida. Ahora, sin embargo, asegura haber logrado «mayor paz y mayor alegría de vivir». Y además de definirse como «espiritual», el intérprete aseguraba sentirse muy atraído por el más allá. «Miro siempre al cielo por si acaso veo un ovni. Me encanta eso. Es lo que más busco en Google: documentales del más allá, ovnis, agujeros negros, astrología… Es la parte que más me fascina y que más me inquieta», señalaba.

Beatriz Montañez / Gtres

Lo cierto es Miguel Ángel Silvestre no es el único rostro popular de nuestro país que ha decidido vivir en un bosque. En 2021, la periodista Beatriz Montañez reaparecía tras haber estado apartada de los focos durante cinco años para presentar su libro, Niadela. Lo que más llamó la atención de su regreso era que ella misma reconoció que lo había dejado todo, harta de la presión y de las críticas, para vivir tranquilamente en una cabaña en medio de la naturaleza, donde apenas gastaba 150 euros al mes. Y es que la que fuera presentadora de programas como El intermedio o Hable con ellas no solo era vegana, sino que contaba con paneles fotovoltaicos y un pozo de agua que le permitían vivir de manera austera, algo que a ella la hacía realmente feliz.