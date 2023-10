Miguel Ángel Silvestre no es el único: todos los famosos que han confesado haber sufrido bullying

Tiene 41 años y su momento de máxima popularidad llegó en 2008, pero Miguel Ángel Silvestre ha sabido esconder ciertos aspectos de su vida personal. No le interesa compartir con el público algunos datos porque solo quiere que hablen de él por cuestiones relacionadas con su trayectoria profesional. Recientemente ha dado una entrevista en televisión al lado de su compañera Macarena Gómez para protagonizar la nueva temporada de 30 Monedas. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido sus comentarios sobre el citado proyecto.

Miguel Ángel Silvestre interpretó un personaje muy famoso en Sin tetas no hay paraíso y de un momento a otro se convirtió en el actor más atractivo del país. Su fama no ha hecho nada más que crecer y disfruta de una reputación excelente, así que ha aprovechado su repercusión social para dar visibilidad al bullying escolar. Según ha contado, él ha sido víctima de este movimiento y considera que es fundamental hablar del mismo para intentar erradicarlo cuanto antes.

Miguel Ángel SIlvestre en un evento de Madrid. 2023/ Gtres

Miguel Ángel no es el único artista que ha atravesado por una situación de estas características. La cantante Aitana también reconoció que no tenía buena relación con sus compañeras del colegio. Incluso llegó a decir que le pegaron chicles en el pelo y que le costó bastante hacer amigas. Hay otra mujer famosa que se dedica a la industria del espectáculo que vivió exactamente lo mismo: la presentadora Leticia Sabater.

El relato de Aitana

La experiencia de Miguel Ángel Silvestre ha servido para que muchos adolescentes se sientan menos solos. El artista ha explicado que su carácter cambió mucho a partir de un suceso que no le desea a nadie. Le agredieron en el colegio y esto hizo que su personalidad fuese muy distinta. En una ocasión vio a un hombre agrediendo a su mascota y se acercó a él para recriminarle su comportamiento. Pero no se quedó ahí, reconoce que también le dio una patada.

Aitana Ocaña seria / Gtres

«Yo cuando era pequeño a mí sí que me hicieron bullying en el colegio y yo siempre recuerdo un episodio porque yo he tenido muchas pesadillas durante muchísimos años. De hecho, a veces todavía me pegan y no sé quién es», ha empezado diciendo durante una entrevista en El Hormiguero. «Entonces de pequeño me pegaron un grupo de niños y me generó como un bloqueo ante la violencia. Desarrollé como un miedo, sin embargo, cuando veía la violencia desde fuera explotaba porque me veía en eso».

Por desgracia, Aitana Ocaña conoce de cerca el testimonio de Miguel Ángel Silvestre porque ella ha vivido algo muy parecido. Se crio en Sant Climent de Llobregat, en Barcelona y todo fue bien hasta la adolescencia. «Me pegaban chicles en el pelo, decían que si tenía piojos y la gente no se acercaba a mí. Iba por épocas, pero yo le decía a mi madre ‘no quiero ir’ y ella me decía ‘por qué’, y de repente me decía ‘Aitana, tienes un chicle en el pelo’, y yo le decía ‘ah no sé, me lo habré pegado yo’», comenta en una de sus entrevistas para promocionar Alpha Tour.

El duro relato de Leticia Sabater

Leticia Sabater en ‘Sálvame Deluxe/ Mediaset

La presentadora Leticia Sabater fue uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla durante la década de los 90, pero su vida no siempre ha sido así de fácil. Actualmente disfruta del del cariño de sus fans, por eso se ha dado cuenta de que sus experiencias cuando era niña no eran normales. Reconoce que ha tardado tiempo en asimilarlo porque por desgracia se llegó a acostumbrar.

En una entrevista para Socialité hablo de este tema. «Sufrir diariamente bullying desde que tienes cuatro años es muy doloroso. Era muy normal que llegara a casa llorando todos los días del colegio, porque cuando no me llamaban ‘china’, me llamaban ‘plana’, ‘gafotas’, o me robaban la bici y me pegaban una paliza. La gente me lo puso muy difícil cuando era pequeña», declaró.