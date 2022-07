De la alegría al varapalo: El agridulce momento de los Middleton

Pippa Middleton y James Matthews están de enhorabuena. Después de la aparición de la hermana de la duquesa de Cambridge hace algunas semanas en uno de los actos con motivo del Jubileo de la Reina Isabel visiblemente embarazada -aunque sin confirmación pública- ahora, Pippa se ha convertido en madre por tercera vez. Según se ha podido saber, la cuñada del duque de Cambridge, de treinta y ocho años, ha dado a luz a una niña. Es el tercer vástago de la pareja, que en 2018 recibió a Arthur y en marzo de 2021 a Grace, en el mismo lugar en el que Kate Middleton dio a luz a sus tres hijos, el Ala Lindo del Hospital St. Mary’s de Londres. Ha sido la revista People la que ha anunciado la feliz noticia.

Por el momento y, siguiendo la pauta de defensa de la privacidad que caracteriza a la pareja, no se han revelado más detalles en torno a este feliz acontecimiento, que supone un paso más en los deseos del matrimonio, que siempre dijo que esperaba poder ampliar la familia y disfrutar de una vida tranquila. Es más, algunas fuentes apuntaban a que la pareja podría pensar en mudarse a un pueblo cerca de la ciudad de Bucklebury, en Berkshire, donde crecieron Pippa y sus hermanos y donde aún viven sus padres en estos momentos. Un cambio de rumbo que, por cierto, está a menos de una hora de distancia de Windsor, donde parece que podrían mudarse de manera inminente los duques de Cambridge y sus hijos, para estar más cerca de la Reina Isabel.

A pesar de que hace unos años la hermana de Kate Middleton y su marido solían dejarse ver más a menudo en público, pero desde el nacimiento de sus hijos la pareja prefiere mantener un perfil más discreto. De hecho, aunque siempre solían acudir al torneo de Wimbledon, en esta ocasión se les ha echado de menos, aunque ha sido por el nacimiento de su tercera hija.

Un varapalo para James

No todo han sido alegrías en los últimos días para los Middleton. Mientras que Pippa se ha convertido en madre de su tercera hija, su hermano, James, no pasa por un buen momento. Su empresa, Boomf, se acaba de venir abajo tras ocho años en los que ha acumulado importantes pérdidas, según ha informado el tabloide Daily Mail. La firma ha comunicado a sus acreedores que se enfrentaban a la posibilidad de recuperar tan solo 25 peniques por cada libra invertida en el negocio, para el que James había recaudado unos 2,4 millones de euros. Un duro revés para el joven al que, sin embargo, el amor le sonríe. No hay que olvidar que no hace mucho el hermano de la duquesa de Cambridge contrajo matrimonio con la francesa Alizee Thevenet.