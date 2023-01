Algo ha cambiado en Mery Perelló en los últimos meses y puede que su maternidad tenga mucho que ver. La mujer de Rafa Nadal ha mostrado su lado más emotivo durante la disputa del Open de Australia, uno de los Grand Slam del circuito tenístico y que se ha saldado con resultado negativo para el manacorí. Las lágrimas de la mallorquina al ver la lesión de su marido dejaban al aire que su lado más infranqueable ya es historia, pero antes de seguir analizando su evolución, es conveniente ver el momento al que hacemos mención.

Mery Perelló, mujer de @RafaelNadal, no pudo evitar las lágrimas al ver sufrir al balear tras su lesión 😥#AusOpen pic.twitter.com/tQgEtTugZn — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 18, 2023

Rafa disputaba su partido de segunda ronda ante Mackenzie McDonald, un duelo en el que era máximo favorito a llevarse el triunfo dada la diferencia de ranking entre uno y otro. Sin embargo, la mala fortuna se cebó con él cuando sufrió un tirón en la parte alta de su pierna izquierda. Después de solicitar asistencia médica volvió a la pista y logró acabar el partido a la fuerza, pero la derrota era inevitable.

En las gradas, Mery Perelló ya sabía que algo no iba bien. Conoce más que de sobra al hombre con el que ha compartido más de dos décadas de vida y su rostro era el de que se había lastimado de gravedad. Fue entonces cuando las cámaras enfocaron a la esposa de Nadal, que no podía reprimir las lágrimas desde las gradas y se las secaba como buenamente podía.

Ha sorprendido sobremanera verla mostrar sus sentimientos de manera tan cruda puesto que se trata de una mujer que siempre ha deseado permanecer en la sombra. Sin embargo, algo ha cambiado en ella desde que el pasado mes de octubre diera a luz al pequeño Rafael. Ahora, disfruta del juego de su marido en las pistas de medio mundo pero ha exhibido una mayor sensibilización para todo lo relacionado con él, quizá porque ambos saben que la retirada del mejor tenista español de todos los tiempos está cerca.

También ha cambiado Rafa Nadal, quien ha visto puesta patas arriba su vida con la llegada de su primer hijo, una bendición a la que se rinde las veces que opina sobre la paternidad: «Es una de las cosas más bonitas de la vida, sin ninguna duda. Estoy disfrutando de este nuevo momento, pasándolo bien, súper feliz».

«Tengo un problema en la cadera desde hace años y en los últimos tres días he tenido más dolor, pero no me estaba limitando a la hora de jugar. Hay que esperar, hacer más pruebas y ver hasta dónde llega el tema. Son ya muchas lesiones y el vaso se va llenando, estoy cansado. Duele como siempre, pero me dolió más en las semis de Wimbledon, ahí estaba preparado para ganar el torneo. La realidad es que en los últimos tres Grand Slams he sufrido lesiones». Su tiempo de baja será de 6 a 8 semanas, un buen impás para disfrutar de su familia.