La de Karlos Arguiñano es una familia realmente numerosa y que está conformada por nada menos que por 7 hijos y 14 nietos a los que siempre reúne en ocasiones especiales. Así, el cocinero tiene muy claro cuál es el menú con el que siempre acierta. Está compuesto por diversos aperitivos, junto con un primer plato, además del postre.

Tal y como ha detallado en alguna otra ocasión, Arguiñano comienza por unos buenos entrantes: la mítica ensaladilla, -que prepara de forma sencilla con patata, zanahoria, huevo cocido y un poco de bonito-, langostinos, consomé (caldo de pescado o carne que cocina a fuego lento de forma tradicional), o cardo con almendras, -una receta que tiene su origen en Navarra-.

Karlos Arguiñano en un evento. (Foto: Gtres)

Para el plató principal, Arguiñano recurre siempre a la carne o al pescado. En el primer caso, nunca faltan el pollo asado o el cordero al horno con guarnición de ensalada de escarola; Mientras que, cuando se decanta por un pescado, prefiere la dorada o la merluza al horno. Por último, a la hora del postre el chef suele apostar por una compota de manzana, otro clásico muy navideño y que no supone mucho trabajo, ya que tan solo habría que cocer unas manzanas en vino tinto junto con ciruelas y pasas. Para cerrar con broche de oro, tampoco faltan los típicos dulces navideños como turrones, mazapanes y chocolates.

Karlos Arguiñano y su hijo Joseba. (Foto: Gtres)

Al tratarse de una familia tan numerosa, y más allá de la comida, la familia de Arguiñano ha instaurado desde hace años una tradición muy curiosa: no se hacen regalos, sino que en vez de eso plantan árboles. Así lo ha explicado él mismo en alguna entrevista: «En nuestra familia ya no hacemos regalos, plantamos árboles. Cuando ya tienes tantos hijos y nietos, lo tienen todo. ¿Qué les regalas? Entonces empezamos a regalarnos árboles. Tengo hayas, robles, castaños, frutales…», desvelaba.

Karlos Arguiñano cocinando. (Foto: Gtres)

De hecho, a estas alturas el cocinero llevaría ya plantados nada menos que unos 300 árboles, «clásicos y frutales, como manzanos, perales e higueras». Además, el reputado chef cuenta con la fortuna de tener su propio huerto y todo tipo de animales: desde gallinas, hasta conejos e incluso cerdos. «Tengo una casa super entretenida como si fuese un caserío. Todo muy natural», sostiene orgulloso.

Así, no cabe duda alguna de que las Navidades en casa de los Arguiñano son realmente entretenidas, y más siendo una familia tan numerosa. El cocinero y su mujer, Luisi Ameztoy, han tenido siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba, Amaia y María. Y todos ellos han sido padres, lo que implica nada menos que 14 nietos. Así, en casa del cocinero nunca falta gente, llegando a juntarse cualquier fin de semana hasta 18 o 24 personas. Además, cabe resaltar que algunos de sus hijos también han decidido seguir sus pasos dentro del mundo de la cocina, -como en el caso de Joseba-, por lo que incluso trabajan juntos.