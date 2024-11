El mensaje de Emma García a Carmen Alcayde tras conocer el fallecimiento de Miguel Burdeos

Emma García se ha enterado del fallecimiento de Miguel Burdeos mientras presentaba Fiesta. La comunicadora no ha tardado en mandar un mensaje de apoyo a Carmen Alcayde, sobrina del empresario. Fue la valenciana la que anunció que su tío había desaparecido tras la DANA. No daban con él y su entorno estaba muy preocupado. Lamentablemente en las últimas horas ha aparecido su cuerpo sin vida.

Emma García ha demostrado una vez más ser una presentadora comprometida con su equipo. Sabe lo preocupada que estaba Carmen Alcayde con el tema, así que no ha dudado en trasladar su más sentido pésame.

Miguel Burdeos era una persona muy conocida y respetada en Valencia. Era el dueño de Deliplus, la marca de belleza que trabaja con Mercadona, empresa de Juan Roig. Tal y como ha explicado Carmen Alcayde, llevaban sin saber nada de su familiar desde el 29 de octubre, día de la fatídica DANA. Miguel había quedado para comer junto a un grupo de compañeros en un restaurante de Chiva, uno de los pueblos que más ha sufrido por el temporal.

Stories de Instagram de Carmen Alcayde. (Foto: RRSS)

Tanto el dueño de Deliplus como sus amigos desaparecieron a partir de las 17:55 horas. Burdeos no estaba solo, le acompañaba: Antonio Noblejas, ex director general de Edem, José Luis Marín, propietario de los colegios Mas Camarena y Vicente Tarancón, fundador de la firma deportiva Luanvi . Estaban almorzando en un local llamado La Orza del Ángel y por desgracia sufrieron en primera persona las consecuencias de la DANA. Según distintas fuentes, lograron salir del establecimiento, pero nadie sabía si lo habían hecho en uno o en varios coches.

Desgraciadamente Vicente Tarancón también ha perdido la vida. Por el momento se desconoce el paradero de los otros dos empresarios, Antonio Noblejas y José Luis Marín.

La preocupación de Carmen Alcayde

Ha sido Emma García la que ha transmitido la noticia. Lo ha hecho en un tono serio y compungido. Era consciente de lo preocupada que estaba Carmen Alcayde con este asunto. La colaboradora utilizó sus redes sociales para movilizar a sus seguidores y que entre todos pudieran descubrir qué había pasado con Miguel Burdeos.

Carmen Alcayde y David Valldeperas en Madrid. (Foto: Gtres)

Este triste suceso ha puesto el foco en Carmen, quien de momento no ha reaccionado. No obstante, es una mujer muy activa en Instagram y no sería de extrañar que mandase un mensaje para actualizar su situación.

El comunicado de SPB

SPB, la empresa fundada por Miguel Burdeos que está detrás de Deliplus y de Bosque Verde, ha emitido un comunicado sobre el tema. Según han trasmitido, el empresario de 74 años ha fallecido «como consecuencia de los efectos devastadores de la DANA que ha asolado la provincia de Valencia».

Más adelante añaden: «su esposa y sus tres hijos, además de la gran familia de SPB y Cleanity, se quedan huérfanas de un hombre bueno, honesto, generoso, trabajador, emprendedor, inteligente y luchador que ha dejado una huella imborrable». Y recalcan que Burdeos «fue fundamental para consolidar el crecimiento y desarrollo de la industria en nuestra región y en todo el país, siempre impulsando prácticas responsables, innovadoras y sostenibles».