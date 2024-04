Máximo Valverde pone en duda la felicidad de Isabel Pantoja

Desde la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Máximo Valverde (79) se ha pronunciado sobre el nuevo resurgir de Isabel Pantoja (67). La tonadillera, que el pasado sábado, 13 de abril se subió al escenario del emblemático WiZink Center de Madrid, situado en la avenida Felipe II, para conmemorar sus 50 años en la industria de la música, goza de un buen momento profesional. Sin embargo, el actor no considera que su felicidad sea del todo real.

En el marco de las celebraciones taurinas que se están llevando a cabo en la ciudad hispalense, el intérprete ha confesado que Isabel Pantoja es su «ex amiga». Sin embargo, ha indicado en que se alegra de que la cantante esté en un buen momento profesional. «Me alegro mucho porque es una pedazo de artista como la copa de un pino. Yo he tenido la suerte de trabajar con ella en dos espectáculos diferentes y la verdad es que es increíble, no hay nadie que se le pueda asemejar», ha comentado.

«La pena es que después como persona esté en este momento tan complicado de su vida. No sé si ella estará feliz o no, pero dudo mucho cuando no se puede hablar con sus hijos ni con sus mejores amigos», ha puntualizado, haciendo así hincapié en la esfera personal de Isabel Pantoja, quien no mantiene relación con sus hijos; Kiko Rivera (40) e Isa Pantoja (28).

El torero, ha reflexionado acerca de esta situación que atraviesa la intérprete de Marinero de luces desde hace ya algún tiempo. «Los amigos van y vienen y los elige uno, pero los hijos no. Esos son tuyos, desde que nacen y yo creo que debería ahí haber un consenso por parte de ellos y por parte de Maribel. Pero, es muy difícil meterse», ha explicado.

«Yo no quiero más que desearles muy buena suerte a todos y, sobre todo, que sean felices que es lo más importante en esta vida. Pero es muy difícil que una mujer pueda ser feliz, si no se habla con sus hijos por mucho que triunfe en las tablas», ha proseguido.

Por otro lado, Máximo también ha querido dejar clara qué tipo de relación tiene actualmente con Isabel, a la que ya no considera su amiga. «Le sigo teniendo mucho cariño, aunque no nos hablemos. Me da mucha pena, sinceramente. Una mujer que lo ha tenido todo y ahora se encuentra muy sola porque la vida no es solamente el triunfo de las canciones o el tener más o menos dinero, también influyen mucho las amistades, la gente que te quiere y la gente que te acompaña y ella ha ido perdiendo a todos sus amigos. Yo la he querido mucho», ha finalizado.

Además de figurar nombres como el de Rocío Jurado o Amparo Muñoz -el gran amor de su vida-, Máximo Valverde también mantuvo un romance con Isabel Pantoja. «Eso fue antes de Amparo. Isabel era una chica de dieciocho años y me gustaba mucho, iba a verla actuar en el Corral de la Morería madrileño siempre que podía, vi que yo también le gustaba a ella, y le pedí que saliéramos juntos. Pero ella me contestó que debía tener el permiso de su padre. Así lo hice y la cosa salió bien. Mantuvimos una relación muy bonita, pero apareció en mi vida Amparo Muñoz, fue un flechazo, y dejé a Isabel, y ella no me lo perdonó nunca. Su madre, doña Ana tenía un carácter muy fuerte y me consideraba un mal partido, no ganaba lo suficiente para estar con su hija…», dijo Valverde en una entrevista en La Razón.