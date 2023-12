«Nadie sabe cuánto tiempo le queda». Estas son las palabras que han puesto en sobre aviso, aún más y nuevamente, a los seguidores de Bruce Willis y a su círculo más íntimo y cercano; pues el estado de salud del actor estaría empeorando drásticamente. Ha sido una fuente cercana a la familia de Bruce la que ha dado el último parte sobre el intérprete de El protegido o Seduciendo a un extraño, al semanario estadounidense Us Weekly.

Desde que le fuera diagnosticada una demencia frontotemporal, en febrero de 2023, el estado de salud de Bruce Willis mantiene en alerta a sus familiares y amigos, quienes aprovechan cualquier momento para permanecer a su lado y transmitirle cariño. Y es que la demencia del actor progresa a un ritmo que ni sus seres más queridos sospechaban. «Empiezan a ser más los días malos», informa la misma persona al citado medio.

Bruce Willis en Los Ángeles / Gtres

Ejemplo de ello es que en fechas tan señaladas en el continente americano como Acción de Gracias, e incluso en la celebración del sesenta y nueve cumpleaños de Bruce, el pasado mes de marzo, su ex mujer, Demi Moore, y sus hijas, se unieron a la esposa actual del artista, Emma Heming y a las descendientes que Bruce tiene con ella, para pasar un día en familia. Bruce Willis, cabe recordar, es padre de cinco hijas: Rummer, Scout y Tallulah Willis, fruto de su matrimonio con Demi Moore; y las pequeñas Mabel Ray y Evelyn Penn, fruto de su segundo matrimonio con Emma Heming.

Los últimos detalles que se dieron a conocer de Bruce Willis se remontan al pasado día 8 de noviembre. El actor no reconoció a su ex Demi Moore cuando ésta le visitó después de un viaje a Italia. El medio estadounidense Closer indicó entonces, tras hablar con una fuente cercana a la familia, que la actriz vivió un momento muy angustioso cuando se produjo el encuentro entre ellos. «Su memoria se desvaneció. Demi se dio cuenta de que él realmente no la reconocía, está devastada. Ella no tenía idea de que él había caído tanto», confesó la fuente. En la misma línea, el informante también hizo hincapié en que Bruce todavía reconoce a su mujer y a sus hijas.

La enfermedad de Bruce Willis

La pesadilla de Bruce Willis para con su salud comenzó mucho antes que en febrero de este año. De hecho, fue en septiembre de 2022, cuando el actor anunció su retirada de la industria cinematográfica tras serle diagnosticada afasia, un trastorno del lenguaje que hace que se dificulte leer, escribir y expresar lo que se quiere decir; que luego desencadenó en la demencia frontotemporal, un trastorno cerebral que afecta principalmente al lóbulo frontal y al temporal del cerebro, asociándose así con la personalidad, la conducta y también al lenguaje.

«A los increíbles seguidores de Bruce, como familia, queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente se le diagnosticó afasia, que está afectando sus habilidades cognitivas», se lee en el comunicado difundido por la hija mayor del actor, Rumer, su actual esposa, Emma Heming-Willis, y su ex mujer, la también actriz Demi Moore. «Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se está alejando de la carrera que ha significado tanto para él. Este es un momento realmente desafiante para nuestra familia y estamos muy agradecidos por su continuo amor, compasión y apoyo».