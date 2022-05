Marta Riesco se ha convertido en la protagonista de esta jornada. La periodista ha reaparecido en televisión en El programa de Ana Rosa en una conexión desde Sevilla para sacar a la luz las presuntas pruebas que confirman que sí mantuvo una llamada telefónica en altavoz con Rocío Carrasco. Hace tan solo unos días, la reportera revelaba en Ya son las 8 un bombazo que está dando mucho que hablar. “Estaba en el trabajo y recibí una llamada del director de una revista muy conocida (Lecturas). Cuando me llama y me dice que hay alguien que quiere hablar conmigo. Y la persona con la que está es Rocío Carrasco”, contaba dejando atónitos a los presentes en el plató. Con este mensaje, Riesco aseguraba que le habían propuesto un proyecto musical muy prometedor.

Fue el propio director de la revista quien desmintió este acontecimiento que ha generado tanto revuelo. “Tal y como puede confirmar esta publicación, Marta Riesco sí recibió una llamada de teléfono, pero en ningún momento fue de Rocío Carrasco ni esta estuvo presente mientras se realizaba. La hija de Rocío Jurado nunca ha mantenido conversación alguna con la actual pareja de Antonio David y mucho menos le ha ofrecido participar en proyecto laboral alguno”, explicó en sus páginas.

La pareja de Antonio David Flores se ha mostrado muy tajante a la hora de explicar lo ocurrido y ha sido este 2 de mayo cuando ha querido mostrar las pruebas con las que dice que Rocío Carrasco sí tuvo un acercamiento con ella justo cuando atravesaba un momento de debilidad porque no estaba con el exguardia civil. Marta Riesco, que insiste en su versión, ha compartido unos pantallazos de WhatsApp en los que intercambia unos mensajes con Pliego.

“Sonsoles Ónega recibió una llamada en Ya son las 8 de una fuente que no voy a revelar, que efectivamente le confirma que todo lo que he contado es cierto”, ha comenzado diciendo Marta. “Como he dicho, en los mensajes que voy a poner a continuación se ve cómo han ido sucediendo las cosas y se ve que, evidentemente que Luis Pliego nada más colgar me pone: ‘Entiendo que te hayas sentido incómoda era por un tema laboral’, yo no me voy a sentir incómoda si me llama Luis Pliego, que me ha llamado doscientas veces para ofrecerme exclusivas para hablar de Antonio David y él me pide perdón por si me he sentido incómoda porque la persona con la que está hablando es Rocío Carrasco. ¿Cómo voy a saber yo que Luis Pliego no va de farol si no escucho a Rocío Carrasco? Yo escucho un altavoz y la escucho”, ha explicado con detalle.

Es después de esa llamada cuando la comunicadora habla con su jefa sobre lo ocurrido. “Me encuentro a Sonia temblando y le digo: ‘no te vas a creer con quien he hablado’”, ha añadido. “No tengo capacidad de invención, no existe para que haya cuadrado todo exactamente”, ha indicado visiblemente molesta.

Eso no ha sido todo, porque Marta Riesco ha confirmado que tiene un «as en la manga», pero que por el momento, no va a sacar. Quien no se ha pronunciado al respecto es otra de las protagonistas de esta historia, Rocío Carrasco.