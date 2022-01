Marta Riesco ha cerrado su semana más difícil disfrutando de una comida con sus seres queridos. La polémica de su vida estalló el pasado miércoles, cuando se publicaron unas fotos de Antonio David Flores saliendo de su domicilio, donde ya vive. Tan solo un día después dio la cara en el plató de El Programa de Ana Rosa, donde se confesó muy enamorado y se encontró con una Rocío Flores bañada en lágrimas. Por si fuera poco, instantes antes había llamado Olga Moreno para desvelar que no sabía nada de que su exmarido conviviera ya con su nueva novia, tres meses después de su separación.

En medio de este huracán mediático, la periodista salió a comer el domingo

por la mañana con su familia y lo hizo en el restaurante

argentino Pintao, donde disfrutó de un agradable almuerzo en el

que puso al día a los suyos de todas las novedades que han

surgido en su vida en las últimas horas. Nada más llegar llamó la atención el rostro muy serio de Riesco, oculto bajo su mascarilla. Han sido días de mucha tensión que acusa en su gesto.

Marta ha tenido la oportunidad de disfrutar de un día en familia,

mientras que Antonio David se encontraba en Málaga con sus hijos quienes, al parecer, no estaban del todo bien de salud. Quizá la sorprendente noticia de la convivencia de su padre con la periodista haya sido causa de este malestar general, pues ni ella ni Olga Moreno se lo esperaba. Si bien se ha comentado que el hijo de ex Guardia Civil se quedará con Olga y con la pequeña Lola, todavía es pronto para conocer la decisión final.

Quien sí que ha hablado largo y tendido este pasado fin de semana ha sido el propio Antonio David Flores, que atendía a los micrófonos de la agencia de prensa Gtres. El exmarido de Rocío Carrasco comentó que «n voy a hacer ninguna exclusiva ni a comercializar con esto. Llego tres meses separado, tengo derecho a rehacer mi vida. Tengo derecho a estar bien y ser feliz». Asimismo, quiere proteger a sus hijos del daño que pudiera ocasionar: «Pido que se respeten a las mujeres que me rodean, que son todas fantásticas. Que me difamen a mí, pero que no ataquen a terceras personas. Mi relación con Olga está bien, llevamos mucho tiempo manteniendo una relación cordial, somos una familia y vamos a seguir siéndolo».

Marta Riesco dio sus explicaciones en El Programa de Ana Rosa unas horas después de reventar la polémica: «Me ha costado mucho esfuerzo estar aquí. El corazón no manda, si me dejase llevar por otra cosa no habría llegado hasta aquí y son cosas que pasan, no quiero tener miedo y el tiempo dirá quiénes estamos equivocados y quiénes no. Me ha conmovido ver a Rocío, pero si me preguntas a mí estoy bien, estoy feliz y tengo la suerte de que mi familia no ha juzgado lo que he sentido. (…) No tengo que esconderme, estoy para apechugar pero no voy a dar detalles de mi vida íntima porque me pertenece a mí».