La soledad de Marta Riesco al perder a su amiga más cercana

Marta Riesco no gana para disgustos. Si bien era hace tan solo unos meses cuando la periodista recibía la noticia de su despido a consecuencia de las polémicas generadas a raíz de su noviazgo con Antonio David Flores. Lo que tal vez no había podido llegar a imaginar es que su historia de amor con el ex Guardia Civil también sería fugaz, razón por la que ha hecho de las redes sociales su principal vía de escape a la hora de hablar a diario con sus casi 200 mil seguidores sobre los problemas que afronta, entre ellos, la depresión de la que poco a poco está saliendo.

Storie de Marta Riesco hablando sobre su distanciamiento de Nuria de ‘Modaresiliencia’. / Instagram

A estas dificultades se ha sumado también ahora una nueva, que no es otra que su distanciamiento con Nuria de Modaresiliencia, con quien la que fuera reportera de El Programa de Ana Rosa gozaba de una gran amistad e incluso colaboraban esporádicamente hasta que sus caminos se han separado. Algo que Marta achaca a un interés por parte de la diseñadora: «He perdido mi trabajo, mi pareja y la persona que se presentó en mi casa y en la que me apoyé los últimos meses. De la misma manera, estuve en sus horribles semanas apoyándola y abriéndole las puertas de mi hogar. Ahora están intentando venderme tanto ella como su madre. Pero, ¿sabéis qué? Que sigo adelante, sigo luchando y no voy a dejar que nadie me quite las ganas de vivir y las ganas de recuperar aquello que he perdido. Por supuesto, sigo creyendo en el amor y en la amistad», comenzaba explicando, después de que su nueva archienemiga alegara que solo tiene tiempo «para trabajar», negándose a «permitir que nadie juegue con eso»: «No me importa su vida, sus rupturas ni sus dramas», sentenciaba.

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, Riesco ha seguido haciendo referencia a todas las personas que, según ella, se han acercado por mero interés en los últimos meses al haber adquirido cierta notoriedad mediática con la que antes no contaba: «Parece que todas las malas personas se acercan a mí para herirme justo cuando intento desplegar mis alas. Alas que intentan romperme cada vez que me ven volar», confesaba, dejando claro que no le gustan «las personas que se aprovechan de otras» ya que «a nadie le gusta tener cerca a quien traiciona»: «Las amenazas de ex amistades hace tiempo que dejaron de darme miedo. Lo único que me da miedo es dejar de ser como soy por gente como esta», puntualizaba, permaneciendo firme en sus convicciones a la hora de creer que su postura en todo momento ha sido la misma a diferencia de la del resto de personas, habiendo sufrido una serie de cambios en su día a día por parte de gente en la que confiaba que ahora ya forma parte de un pasado que prefiere dejar anclado.