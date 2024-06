«¡Marta Ortega en Ribadeo!», fue la frase más pronunciada este fin de semana entre los habitantes de Ribadeo. Una imagen llamaba poderosamente la atención este fin de semana en el puerto lucense. El barco ‘Valoria B’ estaba amarrado en el puerto comercial, no en el deportivo, de la bella localidad lucense.

En el corazón de la ‘Mariña Lucense’, el destino discreto considerado destino de ‘lujo silencioso’ que está de moda de este verano. Era el barco del dueño mayoritario de Inditex, Amancio Ortega.

Marta Ortega en Ribadeo. (Foto: Cedida por ‘Aquidiario.com’)

Uno de los yates, el más pequeño de los dos que tiene, que suele estar amarrado en el puerto de Sangenjo y con el que la familia acostumbra a salir a navegar por la ría de Aldán. En esta ocasión lo disfrutaba su hija menor, Marta con su familia y amigos. Llegaba a la ría de Ribadeo antes que la familia Ortega.

Marta Ortega y su marido. (Foto: Gtres)

La presidenta de Inditex y su marido Carlos Torretta con sus hijos se desplazaron en coche hasta la bella localidad lucense, y se alojaron durante el fin de semana en el barco. La razón de esta escapada de fin de semana era poderosa.

El ‘Valoria B’ en el puerto de Mirasol. (Foto: Cedida)

Sobre las cinco de la tarde del pasado domingo la familia abandonaba la localidad de la ‘Mariña Lucense’ en automóvil para dirigirse, se supone que por la autovía A-8 hasta su domicilio familiar en La Coruña. A una hora por carretera.

El ‘Valoria B’. (Foto: Gtres)

La visita a Ribadeo era para que Marta pudiera ver jugar a su hijo mayor, Amancio, nacido de su unión con Sergio Álvarez, que se encontraba participando en un torneo de fútbol de categorías alevín y benjamín organizado por la SD Ribadeo. Un torneo con más de mil de participantes. «Estuvo en la grada sentada con su marido y más gente. Casi ni nos enteramos…», dice Valentín el presidente del Club de Fútbol Ribadeo.

Marta Ortega , Sergio Álvarez y su hijo Amancio, con Carlos Torretta durante el CSI5 Global Champions Tour en Madrid, 14 mayo 2022 (Foto: Gtres)

El mayor de los tres hijos de marta, que lleva el nombre de su abuelo materno, participó en este torneo de fútbol como un chico más de su edad. Marta con su hijo pequeño, Manuel, en brazos, llegaba en coche sobre la una del mediodía al estadio municipal Pepe Barrera donde se jugaba el torneo de fútbol de su hijo mayor. Como una madre más, presenció el partido para asombro de los allí presentes. Había, como es lógico, miembros de seguridad observando todos los movimientos de la familia.

Marta Ortega y su hijo Amancio. (Foto: Gtres)

Pasearon por el centró histórico de la localidad gallega según informa ‘La Voz de Galicia’ de manera discreta aunque su visita no pasó inadvertida para los habitantes y turistas que se cruzaban con la hija de Amancio Ortega.

La imagen del yate amarrado a puerto fue muy fotografiada. No es nada habitual encontrarse un barco de tales dimensiones, de hecho no pudo atracar en el puerto deportivo debido a su tamaño. La visita de Marta Ortega y su familia y amigos sorprendió gratamente a los gallegos pues no es habitual que frecuente puertos de la costa lucense. En verano acostumbra a visitar Formentera y la Costa Azul. Y el ‘Valoria B’ fondea muy a menudo en las Rías Bajas donde suelen veranear Amancio Ortega y su mujer Flora Pérez con algunos invitados como sus consuegros.