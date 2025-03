Mario Vargas Llosa cumple 89 alejado del foco: así es la próxima cita en la que se le espera en España

Mario Vargas Llosa sopla las velas de su 89º cumpleaños este viernes, 28 de marzo. Pero, a diferencia de otros años, lo hará desde la más absoluta intimidad y en medio de una misteriosa desaparición pública que, como no podía ser de otra manera, ha generado todo tipo de especulaciones. Y es que, a pesar de que se tiene constancia de que a día de hoy se encuentra en Perú, rodeado de toda su familia, lo cierto es que sus recientes ausencias en compromisos profesionales han despertado rumores sobre posibles problemas de salud que, por ahora, el Premio Nobel no ha confirmado ni desmentido.

A principios de 2024, se esperaba su presencia en la tercera edición del Festival de Escribidores de Málaga, pero no apareció. Del mismo modo, en octubre de ese mismo año, tampoco acudió al homenaje anual organizado por la Cátedra que lleva su nombre. En su lugar, su hijo Álvaro explicó que los médicos le habían desaconsejado realizar un viaje tan largo. No obstante, el primogénito del escritor hizo hincapié en que su salud era «estable» y que estaba «muy bien», asegurando que, aunque había reducido su agenda, asistiría a eventos futuros. Sin embargo, hasta el momento, estos actos no se han producido. De hecho, en este 2025, tampoco ha asistido a la reunión del patronato del Instituto Cervantes, del que es miembro. No obstante, su reaparición en suelo español podría estar más cerca que nunca.

Mario Vargas Llosa y su hijo Álvaro en Madrid. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, estas notables ausencias han puesto en el punto de mira cuál será la próxima vez que Mario Vargas Llosa reaparezca frente a los medios en suelo español. Y, según ha trascendido, podría ser el próximo mes de octubre en Extremadura, donde se acogerá la sexta edición del Premio Bienal de Novela Mario Vargas Llosa.

Mario Vargas Llosa en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por ahora, el autor de La ciudad y los perros no ha suspendido su presencia en el acto, tal y como ha podido saber LOOK en manos del equipo que conforma la Cátedra. Sin embargo, es importante destacar que en las últimas semanas, la secretaria particular de Vargas Llosa con la que habitualmente habla la prensa para saber los pasos del escritor, lleva semanas sin contestar a las llamadas. Un movimiento que, sin duda, alimenta la expectación creada alrededor de este posible retorno a España del escritor, sumado a las especulaciones sobre problemas de salud.

La vida de Mario Vargas Llosa en Perú

A pesar de estar completamente alejado de todo lo mediático, lo cierto es que Álvaro Vargas Llosa, hijo del Premio Nobel, ha sido el encargado en los últimos meses de publicar alguna que otra fotografía de la vida de su padre en Perú. Sin ir más lejos, dos días antes de su cumpleaños, compartió una imagen en la que el mencionado posa visiblemente feliz junto a su nieto Leandro en Barrios Altos, la zona de Lima en la que está inspirada su novela Cinco Esquinas.

Con su nieto Leandro, en Cinco Esquinas en Barrios Altos (donde aparece un cadáver y viven dos protagonistas en la novela), paso por la inaccesible casa donde nació Felipe Pinglo (Le dedico mi silencio) y la Quinta Heeren (gracias, administrador, por el acceso). pic.twitter.com/CdL0D8zFVG — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) March 26, 2025

Por otro lado, a finales de 2024, Álvaro también compartió una emotiva fotografía junto a su padre, en un intento de acallar los rumores sobre el supuesto deterioro de su estado de salud. Aunque han trascendido pocos detalles, lo más probable es que Mario celebre su 89º cumpleaños rodeado de su familia, manteniéndose alejado de los medios hasta que su agenda indique y marque lo contrario.