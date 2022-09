María Zurita siempre se ha mostrado muy timorata a la hora de entrar a valorar todo aquello relacionado con su intimidad o la de su familia mediática. Pero quizá solo necesitara crear un clima de confort para sincerarse y romper ese hermetismo. Es lo que ha sucedido en MasterChef Celebrity. Plenamente integrada como concursante de la quinta edición del talent culinario, la prima del Rey Felipe se ha sincerado mientras cocinaba con Lorena Castell en la prueba de exteriores de esta semana, celebrada en El Palmeral de Elche (Alicante).

Las dos compartieron confidencias sobre haber sido madres a una edad tardía y las complicaciones que surgieron de sus embarazos. María tuvo un desprendimiento de placenta y el bebé tuvo que venir al mundo a los siete meses y medio: «Casi se muere», ha relatado ante la preocupación de Castell. «Yo empecé el tratamiento con 40 pero le tuve con 42», apuntaba.

María quiso saber cómo la presentadora de Zapeando afrontó este bonito -pero duro- momento. El pequeño tuvo que quedarse ingresado unos días nada más nacer ya que a su madre le entró fiebre durante el parto y el recién nacido tuvo la proteína C reactiva alta. Lo que nadie esperaba fue la resolución del problema por su parte: «Si es que se plantaron en la habitación y me dijeron que le habían hecho unos análisis y que se habían dado cuenta que tenía la proteína reactiva alta y que se lo llevaban… Pues dije me planto una autocaravana y allí estuve 10 días hasta que me dieron a mi bebé otra vez…», le contó Lorena.

El hijo de María Zurita tiene 4 años de edad y afortunadamente todo salió bien, pero el susto fue mayúsculo: «Yo con Carlitos feliz también. Fue un desprendimiento de placenta, 3 de la mañana. Estaba de 29 semanas y estuvo a punto de morirse», dijo. Con el paso del tiempo ha conseguido ir organizándose de la mejor manera, aunque con la ayuda de sus progenitores: «Ahora es más fácil porque ya va al colegio. Mis padres son muy mayores y tampoco se lo puedo dejar a ellos porque mi madre va en silla de ruedas y es ciega y mi padre ya tiene casi 80… Yo vivo con ellos», le contó a la presentadora.

La llegada de su ansiado hijo le cambió la vida por completo y Zurita no duda en rendirse a su hijo con emotivas dedicatorias en redes sociales: “Cuatro años llevas dándome alegrías y amor. Eres mi bocanada de aire fresco, mi motor, mi vida. Eres mi todo. Mi primer pensamiento del día y también el último. Iluminas cada minuto que estoy contigo. Gracias, ratón, por darle sentido a todo. Te quiero, sin límites y para siempre. ¡Feliz Cumpleaños!», escribía para felicitarlo el día.

María Zurita le explica a Xavier Deltell que todavía no es el momento para darse el primer beso de amor y le hace una cobra sin cortarse. ¿Qué te parece la primera pareja de esta séptima edición?#MCCelebrityhttps://t.co/2kGnMRPr6e — RTVE (@rtve) September 19, 2022

María Zurita también fue protagonista del último programa después de hacerle ‘una cobra’ a Xavier Deltell, que le pidió matrimonio en clave de humor.