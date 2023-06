María Pombo se pone de parto un mes antes de lo previsto

María Pombo está de parto. Pese a que era hace semanas cuando, en un directo de Instagram, la influencer aclaraba que estaba previsto que saliera de cuentas el próximo 16 de julio, finalmente el nacimiento de Vega se ha adelantado. Así lo ha confirmado su marido, Pablo Castellano, a través de sus redes sociales, compartiendo con sus casi 500 mil seguidores una tierna imagen en la que aparece su mano y la de su esposa bajo la frase «el improvisto más bonito de nuestra vida».

Dada la publicación del creador de contenido, todo apunta a que en cuestión de horas alguno de los dos padres se hará eco de la llegada al mundo de su segunda hija en común, habiendo tenido lugar este nacimiento dos años y medio después del de Martín, su primogénito. Como no podía ser de otra manera, el matrimonio ha querido mantener a sus fans al tanto de todo lo que estaba sucediendo, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos ya comenzaban a sospechar algo al percatarse de que la ex de Álvaro Morata no había subido nada a sus plataformas 2.0 desde hace más de 24 horas. Algo que resulta un tanto extraño siendo una de las celebrities más reconocidas y activas en redes sociales del panorama nacional.

Cabe destacar que esta buena nueva ha tenido lugar tan solo unas horas después de que María, Pablo y algunos de sus allegados regresaran a casa tras haber pasado unos días en uno de sus parajes españoles favoritos, Cantabria. Con la llegada de la temporada estival, es habitual ver a la familia Pombo desplazarse hasta el norte de España para disfrutar de sus paisajes naturales y de las bajas temperaturas a diferencia de las de la capital, huyendo así del calor ahora que la empresaria estaba en la recta final de su embarazo. Sin embargo, lo que posiblemente no habían podido llegar a imaginar es que Vega llegaría mucho antes de lo previsto, llenando así sus vidas de felicidad para dar pistoletazo de salida a un verano especial con su hija en brazos.

De esta manera, los dos creadores de contenido están a punto de ampliar una de las familias más queridas de España. Ya en diciembre de 2020, el nacimiento de Martín Castellano Pombo suponía un antes y un después dentro del universo 2.0, siendo muchas las personas que han seguido a través de Instagram el crecimiento del pequeño que en cuestión de horas se convertirá en el hermano mayor de Vega. Entre tanto, sus padres han seguido encargándose de sus respectivos quehaceres laborales, habiéndose la propia María alejado de su etiqueta de influencer para centrarse más en los negocios empresariales, los cuales le están dando multitud de éxitos que se ven reflejados en su popularidad in crescendo con el paso del tiempo.