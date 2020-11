Tras la ecografía que tuvo hace unos días para ver a su hijo Martín, María Pombo se ha llevado un susto y ha terminado en urgencias. La influencer ha contado lo ocurrido en sus redes sociales donde tiene al tanto de cómo evoluciona su primer embarazo a sus fieles seguidores. «Comencé a tener contracciones, un ligero dolor parecido a la menstruacción», empieza diciendo ya desde la tranquilidad de su hogar. «Se me ponía la barriguita muy dura y como cada cuatro minutos exactos y duraban como un minuto», continua narrando con todo lujo de detalles sobre esta inesperada visita al doctor.

Ante esta situación que no sabía muy bien que ocurría, la empresaria escribió a una amiga que fue la que le aconsejó que fuera al hospital a controlar eso que le estaba pasando, ya que no era muy normal que en el séptimo mes de embarazo sufriera ese tipo de contracciones, pues podría ser peligroso. «Fui al hospital, me miraron todo y vieron que Martín estaba fenomenal. El cuello del útero no se estaba borrando, por lo tanto no me estaba poniendo de parto. Además, el líquido aminotico estaba bien y que todo en general estaba perfecto», explica María Pombo mientras está recostada en su cama.

Una vez ya en el hospital, la conocida influencer recibe el esperado diágnostico por el que ha tenido este pequeño contratiempo en plena dulce espera. Pombo explica que todo ha podido ser fruto del estrés o incluso por falta de hidratación. «Me mandaron una medicación que no voy a decir para no meterme en problemas y que es para evitar un parto prematuro», confiesa María a sus cerca de dos millones de seguidores.

A partir de ahora la mujer de Pablo Castellano deberá llevar una vida menos ajetreada y por lo tanto algo más tranquila. «Como donde vivo yo tenemos obras cuando salí a las seis de la mañana me fui a dormir donde mis padres para poder dormir un poco», sentencia sobre el tema. Sin embargo, la influencer se quedó algo más tranquila cuando varias seguidoras le contaron su experiencia a través de un mensaje privado en su perfil de Instagram. «No sabéis lo que me relaja que muchas de vosotras hayáis pasado por algo similar», respira aliviada la diseñadora. Quedan cerca de dos meses para que María Pombo y Pablo Castellano puedan disfrutar de una vida junto a su primer hijo que se llamará Martín. ¡Empieza la cuenta atrás!