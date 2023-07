El embarazo de Gabriela Guillén, la empresaria que está esperando un hijo de Bertín Osborne, ha generado un gran debate. El presentador ha puesto las cartas sobre la mesa y ha dado la cara por ella. No consiente que nadie le acuse de haberse aprovechado de él y ha recordado que «una relación es una cosa de dos». Asegura que Gabriela es «estupenda y fantástica» y ha pedido respeto para ella y para su familia.

Bertín Osborne ha señalado a María Patiño, quien aseguró que tenía en su poder una información comprometida. La periodista sostiene que Bertín mantuvo un romance paralelo mientras estaba con Gabriela y ha prometido que va a contar todo lo que sabe. Osborne le ha parado los pies a través de un mensaje que ha lanzado en sus redes sociales.

«Ahora dice María que va a sacar a una que ha sido mi novia al mismo tiempo que Gabriela. María, te habrán engañado y habrás pagado por una noticia que es mentira. Yo no he estado con nadie más y es que además es increíble que te la puedan colar de esa manera. A lo mejor ha sido hace un año o a lo mejor se lo han inventado o a lo mejor es la hermana de un amigo mío, no lo sé, pero es mentira».

La respuesta de María Patiño

La presentadora de Socialité no se ha quedado callada. Lo primero que ha hecho ha sido recordar que para ella «el periodismo es acción y reacción», por eso se puso a investigar cuando salió a la luz el embarazo de Gabriela Guillén. Después se ha puesto en el lugar de la empresaria y ha admitido que es normal que esté sobrepasada por la situación. Gabriela ha pedido estar tranquila una temporada por el bien de su estado.

María Patiño en la calle /Gtres

Bertín Osborne ha puesto este asunto encima de la mesa y ha rogado que respeten a Gabriela, quien nunca ha tenido malas intenciones con él. «Comparto con Bertín que Gabriela ha tenido que sufrir comentarios vejatorios y la apoyo totalmente. Del mismo modo que no comparto los comentarios de Bertín cuando dijo que no era un hijo ni buscado ni deseado», expresa Patiño respondiendo al artista.

El reproche de Patiño a Bertín Osborne

María Patiño le ha recordado a Bertín que él también forma parte de la crónica social y que participa de la misma de forma activa. Tiene un programa de entrevistas donde sienta a los rostros del momento, por eso, según Patiño, debería ser más comprensivo con el interés que se ha generado.

Bertín Osborne en un programa de Telecinco / Telecinco

«Bertín hace un programa maravilloso, Tu casa es la mía, y hace preguntas a sus invitados que también las haría yo, así que hablamos de profesional a profesional», ha empezado diciendo. «No es un escándalo ser padre ni tener una amiga especial, solo es noticiable y es un tema a tratar. Solo eso», ha recordado la periodista. No entiende que Osborne se haya tomado este tema como un asunto personal. Patiño asegura que hubiera pasado lo mismo con cualquier otro famoso. Se habría hecho un seguimiento de las mismas características.