María Patiño gana la primera parte de su batalla judicial contra Antonio David Flores

María Patiño tuvo un problema judicial con Antonio David Flores que le ha robado el sueño durante mucho tiempo. El ex marido de Rocío Carrasco aseguró que en Málaga había unos carteles con su foto y la palabra «maltratador». La presentadora sostuvo que todo era una mentira para intentar manipular a la audiencia y Flores llevó esta historia a los tribunales. La jueza ha absuelto a María después de una larga lucha, aunque el demandante todavía puede recurrir la sentencia.

«Durante este tiempo he tenido la capacidad de callarme, esperando que alguien fuera a la hemeroteca a mirar algo. Eso me ha favorecido. Lo que se olvidaron es que yo rectifiqué en el mismo programa que di la información», ha comenzado diciendo María Patiño en su programa. «El hecho de que yo rectificase que él puso esos carteles no implica que cometa ninguna injuria y calumnia porque estaba dando una opinión».

María Patiño en ‘Ni que fuéramos’. (Foto: YouTube)

La periodista cree que Antonio David Flores cometió un gran error: quedarse únicamente con la parte que le interesaba. Esa es la razón por la que ha intentado ser prudente. No ha hablado de este tema en público hasta que su abogado le ha dicho que el asunto está resuelto. Eso sí, cabe la posibilidad de que la batalla se extienda porque el ex colaborador de Sálvame todavía puede recurrir.

Una guerra de 120.000 euros

María Patiño defiende que toda su vida ha sido «una curranta», por eso tenía el dinero que le retuvo la justicia. Según ha contado, le bloquearon 120.000 euros de sus cuentas porque la denuncia que le puso Antonio David Flores era contundente. Sin embargo, confió en su representante legal y el paso de tiempo ha demostrado que no ha cometido ningún delito.

Antonio David Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

«Dice la jueza que si este señor es socialmente considerado un maltratador no es responsable ni Socialité ni María Patiño, sino hechos anteriores contados. Tienes derecho a recurrir. Hazlo», le ha animado la comunicadora. Todo esto ha salido a la luz en el programa Ni que fuéramos, emitido en el canal TEN de la TDT y en YouTube.

Patiño sostiene que el público no ha llamado «maltratador» a Antonio David Flores por culpa de Socialité, el programa que ella presentaba en Telecinco. «Te olvidaste de la hemeroteca. Se quedaron en lo que dije, pero no en lo que desdije. Esa fue mi salvación porque cuando se habla con odio te olvidas de encontrar toda la verdad».

La reacción del público

Antonio David Flores saliendo de un juicio. (Foto: Gtres)

Antonio David Flores ha desaparecido de los platós de televisión, pero todavía tiene un altavoz importante para responder a su enemiga: las redes sociales. Cuando le despidieron de Telecinco creó un canal de YouTube y desde allí da respuesta a todos sus rivales.

Fueron muchos los que cuestionaron a Antonio David cuando Rocío Carrasco le acusó de haber tenido un comportamiento incorrecto con ella. Sin embargo, según fue pasado el tiempo el público se dividió en dos bandos. Los fasn de Flores se hacen llamar Marea Azul y ya han advertido a Patiño de que todavía no hay nada decidido al 100%.

«Recurre AD», escribe un usuario de X (antiguo Twitter). Desde que se dedica a generar contenido en YouTube, el ex yerno de Rocío Jurado se hace llamar así: AD. Sus iniciales han marcado el inicio de una nueva aventura profesional, pero el pasado siempre termina volviendo.