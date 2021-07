María Isabel no puede más. La cantante ha tomado una importante decisión que marcará su futuro de ahora en adelante. Dio su salto a la fama cuando tan solo era una niña gracias al concurso musical de Eurojunior, que le sirvió de puente para asistir a Eurovisión -categoría del certámen infantil- en 2005, donde se proclamó ganadora del ‘talent musical’ infantil con la canción ‘Antes muerta que sencilla’. ‘Hit’ que sigue siendo un éxito hoy en día. “Gracias por todo”, ha empezado diciendo junto a unos emoticonos de unas caras llorando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Isabel (@mariaisabelamqs)

“Mi gente… he tomado esta decisión. Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero es que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado. Es duro, y me da rabia… y más yo, ¡que nunca he dejado de luchar!”, ha explicado con tristeza. La artista ha dejado constancia que ha sido muy complicado llegar a este punto en el que ha tenido que dejar sus sueños aparcados, ya que “me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir. Podría decir que volveré, pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Isabel (@mariaisabelamqs)

Instantes después, María Isabel, ha confesado que padece “ansiedad”, motivo por el que “es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo…”. “Os contaré con más detenimiento esto, pero ahora con lágrimas en los ojos solo me queda deciros que gracias a todas las personas que no me han dejado sola en este camino desde hace 17 años. Me siento afortunada por todas las bendiciones que Dios me ha dado y sigue dando”, ha añadido reflexiva. La ganadora de Eurovisión Junior, también ha querido agradecer a sus más de 200 mil seguidores todo el cariño y apoyo recibido durante todo este tiempo. “Siempre me habéis llevado a lo más alto, y eso es lo más increíble que le puede pasar a una persona que ha luchado siempre por sus sueños… ¡el ser valorado y reconocido! Pero es el momento de meditar, de pensar, de trabajar duro… y que Dios decida el camino. Os amo mucho”, ha sentenciado muy afectada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Isabel (@mariaisabelamqs)

Después de publicar este mensaje, numerosos rostros conocidos han mostrado su cariño a la ‘influencer’. “¡Siempre arriba amiga! Tomate tu tiempo a veces es necesario y vuelve cuando el corazón te lo diga”, ha escrito Kiko Rivera. Por su parte, Xuso Jones, ha comentado “eres una artistaza”. “Talento y talante. Respira y vuelve para volar”, ha añadido Gloria Camila mientras Dama ha dicho que “tómate tu tiempo cariño. Recupérate y vuelve fuerte a comerte el mundo”. Tamara Gorro también ha querido lanzar un positivo mensaje a la cantante. “Mi amor, respira, mímate y tómate tu tiempo. Tú eres lo más importante para ti. Aquí estaremos esperándote y apoyándote en todo siempre”, ha dicho con mucho cariño.