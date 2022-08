Suele protagonizar pocas noticias pero siempre que su nombre aparece es por algo muy relevante. María Isabel López vuelve a ocupar los titulares, tan solo un año después de anunciar que se retiraba de los escenarios por ansiedad. Y el motivo no puede ser mejor ya que está embarazada de su primer hijo junto a su pareja, Jesús Marchena, con quien se casará próximamente. Todo un cambio de vida para la intérprete que se ganó a todo el país en su infancia cantando el famoso Antes muerta que sencilla.

La onubense no ha querido confirmar ni desmentir que esté esperando su primer hijo, si bien es cierto que goza de una gran estabilidad sentimental junto a su novio, en quien ha encontrado el compañero de vida ideal. Hace algunas semanas estuvieron de viaje en las paradisíacas Islas Maldivas, un destino que les encanta y que han repetido.

Ni María Isabel ni Jesús Marchena han confirmado o desmentido una noticia adelantada por el diario ABC, quien asegura que la cantante está embarazada por vez primera a sus 27 años. Donde si se ha mantenido activa es en redes sociales, portal en el que vuelca su día a día y donde también anunció que se casaba con el amor de su vida.

Fue en diciembre de 2021 cuando anunció que se comprometía formalmente con Marchena: Y voy dejando atrás un 2021 lleno de emociones… un 2021 que me ha dado uno de los momentos más bonitos de mi vida y hoy lo comparto con vosotros… El momento más especial de nuestro viajea Maldivas. ¡He dicho sí! Sí a despertarme todos los días de mi vida a su lado… Sí a poder entendernos con tan solo una mirada… Sí a los abrazos que te recargan de energía bonita… Sí a poder ver con él cada uno de los atardeceres… Sí a bailar toda una noche y no llegar a casa hasta el día siguiente muertos de risa por anécdotas de esa noche. Sí a recorrer el mundo de su mano. Sí a apoyarnos el uno en el otro cuando más lo necesitamos… Sí a nuestras llamadas y mensajes que nos hacen sacar una gran sonrisa cuando estamos lejos…», explicaba.

Desde ese momento se ha dedicado a compartir momentos de sus viajes, disfrutando de lugares como Marrakech, el Algarve portugués, Ibiza o Maldivas. Algo que ha sido posible gracias a su parón indefinido en la música. Hace justo un año que tomó la decisión de apartarse de la profesión que la hizo famosa por sufrir ansiedad.

María Isabel anunció que debía parar para sanarse mentalmente: «Mi gente… he tomado esta decisión. Me voy, me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé pero que a día de hoy estar en la industria se me hace muy complicado! Y es duro, y me da rabia… y más yo que nunca he dejado de luchar! Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto! Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo…», dijo, mientras agradecía el apoyo durante sus más de 15 años de carrera.