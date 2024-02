La impactante reacción de María del Monte a la detención de su sobrino, Antonio Tejado

La comarca de Aljarafe ha sido el escenario del último escándalo que ha protagonizado Antonio Tejado, sobrino de la tonadillera María del Monte. Después de estar una temporada apartado de los focos, el que fue pareja de Chayo Mohedano ha regresado debido a una mala noticia. Le han vinculado a una banda de ladrones que operaba en Sevilla y que presuntamente está detrás del robo que sufrió Pilar Rubio en la capital hispalense.

Un grupo de agentes de la Guardia Civil arrestaron el pasado viernes a ocho personas en Sevilla, entre las que se encuentran Antonio Tejado. Un conocido periodista de Telecinco ha tenido oportunidad de hablar con María del Monte, quien se ha visto envuelta en este escándalo tan incómodo. Omar Suárez asegura que está muy afectada. “Para ella es una autentica tragedia porque quiere mucho a su sobrino”, ha comentado al respecto.

Antonio Tejado en Sevilla / GTRES

En el programa Fiesta insisten en que María “está destrozada” por muchos motivos. En primer lugar le preocupa el futuro judicial de su sobrino. No quiere que le pase nada y todavía tiene un gran desconocimiento de la situación. También influye que ella siempre ha sido discreta. Ahora este conflicto le ha situado en el centro de la polémica y no tendrá más remedio que enfrentarse a preguntas incómodas.

María del Monte también sufrió un robo

El espacio que presenta Emma García ha puesto encima de la mesa un dato importante. María del Monte vive en Sevilla, ciudad donde presuntamente operaba la banda que ha sido detenida, y ella también sufrió un robo. Lo curioso es que su casa está repleta de cámaras, solo hay una habitación que no tiene seguridad y es justo por donde entraron los ladrones.

“Conocían detalles de la casa que solo los más cercanos a la cantante saben”, comentan en Fiesta. Emma García ha insistido en la importancia de respetar la presunción de inocencia. La presentadora se ha quedado impactada con la noticia, pues en el pasado trabajó con Antonio Tejado, así que le conocía bien.

María del Monte sonriendo / GTRES

El padre del hijo mayor de Chayo Mohedano ha protagonizado varios conflictos dentro y fuera de Telecinco: relaciones que no han acabado bien, enfrentamientos con Rosa Benito, acusaciones de montaje y muchas otras polémicas que le convirtieron en un rostro controvertido, pero llevaba una época apartado de los revuelos.

La reacción de María del Monte

La reacción de María no es extraña. Siempre ha intentado mantener al margen su esfera privada, por eso evita pronunciarse sobre temas personales y esta ocasión no será diferente. La artista ha reaccionado, pero en privado. En Fiesta aseguran que está muy afectada, aunque no hablará hasta que no haya algo demostrado.

María del Monte con un traje gris / GTRES

“De confirmarse eso que se esta hablando, que Antonio tenga que ver con el robo, sería muy duro para ella. No quiere decir nada de momento porque eso aún no se ha confirmado”.

El programa de Emma García se ha puesto en contacto con el entorno. De momento habrá que esperar, pero se avecina una temporada compleja para Tejado, quien pasará a disposición judicial el próximo sábado.