Pese a la delicada situación que están atravesando tras la detención de Antonio Tejado (36), María del Monte (61) e Inmaculada Casal (60) han reaparecido este lunes, 25 de marzo con motivo de la Semana Santa, festividad que arrancó el pasado 24, Domingo de Ramos. La intensa lluvia no está dando tregua a Málaga, ciudad en la que han pasado la mañana, ambas muy sonrientes y cómplices. Sin embargo, las condiciones climatológicas no han impedido que la tonadillera y su pareja disfruten del Lunes Santo.

María del Monte junto a Inmaculada Casal en Málaga. / Gtres

La cantante y la periodista han recibido la medalla de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada y han depositado flores ante los tronos de ambas imágenes, claveles rojos para el Cristo y rosas para la Virgen. Después, han posado ante los medios de comunicación con el resto de personalidades que han acudido al acto en el también han sido distinguidas la cantante Diana Navarro o el guitarrista Vicente Amigo.

María del Monte sonriendo en su última aparición pública. / Gtres

Aunque durante la jornada, María se ha mostrado risueña y dicharachera, lo cierto es que cuando ha sido preguntada por la detención de su sobrino, que continúa en la prisión de prisión de Sevilla I, ha evitado responder y se ha limitado a decir a los reporteros allí presentes: «Muchas gracias». De esta manera, ha apostado por la fórmula del silencio en un momento convulso de su vida personal.



Desde que salió a la luz que Antonio Tejado había sido detenido el 9 de febrero en Sevilla, la artista y su mujer se mantienen prudentes ante lo sucedido dejando todo en manos de la justicia. Tejado fue arrestado junto a otras siete personas al estar acusado por formar parte, presuntamente, de una banda organizada dedicada al robo de viviendas en la comarca sevillana del Aljaraf, y de participar en el robo que sufrió su tía, María del Monte, el pasado verano.

María del Monte, en Málaga. / Gtres

La declaración de María del Monte ante el juez

Fue pasado 16 de febrero, cuando María del Monte e Inmaculada Casal se desplazaron, visiblemente afectadas, hasta los juzgados de Sevilla, donde prestaron declaración ante el juez. La cantante, que lució unas gafas de sol oscuras para ocultar su rostro, comentó a los reporteros que ellas iban a contar «la verdad de lo que ocurrió que es lo que se está investigando». Por otro lado, añadió que estaban «tranquilas» pese al delicado entramado familiar en el que se encuentran.

«Fue algo muy grave», indicó sobre el robo que sufrieron. «Revivir todo esto para nosotros es muy duro. Confiamos en la justicia y presunción de inocencia porque esto no es nada más que una investigación que se está realizando para averiguar qué es lo que ocurrió esa noche», añadió.

Antonio Tejado mantiene su inocencia

El viernes, 15 de marzo, Antonio Tejado reapareció en los Juzgados de Instrucción número 16 de Sevilla, donde lo recibieron numerosos medios de comunicación, ya que su caso ha generado, sin duda, una gran expectación a nivel nacional. Momentos antes de su llegada, la Guardia Civil tuvo que preparar un pasillo con vallas para organizar la presencia del televisivo, que llegó con semblante serio y esposado.

Antonio Tejado llegando a los Juzgados de Instrucción número 16 de Sevilla el pasado 15 de marzo. / Gtres

El que fuera concursante de Gran Hermano VIP defendió su inocencia. «No entiendo por qué estoy en la cárcel. Yo no tengo nada que ver con esto. Soy inocente, no pertenezco a ninguna banda ni organización criminal. No he cometido ningún delito, nunca he hablado de la casa de mi tía con nadie, ni de lo que tiene o deja de tener (…), expresó en su declaración. Según publicó El Diario de Sevilla, Tejado insistió en que «estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver», le dijo al juez.