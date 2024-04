Qué fue de Marc Ostarcevic, el ex marido de Norma Duval que superó un problema de corazón

Norma Duval celebró su 68 cumpleaños el pasado jueves 4 de marzo. Su vida es apasionante y está repleta de momentos muy atractivos, como por ejemplo su relación con el empresario crotata Marc Ostarcevic. Este último saltó a la fama gracias a su trayectoria deportiva, pero se hizo un hueco en la crónica social debido a su historia de amor con la actriz española. En la actualidad está apartado de los focos, pero se sabe que ha tenido que enfrentarse a varios problemas de salud.

Marc Ostarcevic, que en su momento fue uno de los jugadores de baloncesto mejores valorados de su generación, tuvo que apartarse del circuito mediático. En 2019, tiempo después de separarse de Norma Duval, le detectaron un cáncer de próstata. Decidió tratarse en un hospital de Benidorm, ciudad donde encontró refugio después de años situado en el centro de la noticia.

Marc Ostarcevic,a la salida de un evento. /Gtres

El exmarido de Norma Duval superó la citada enfermedad, pero en 2022 se vio obligado a pasar por quirófano a causa de un problema en el corazón. Este conflicto puso de manifiesto la situación que estaba viviendo junto a la artista: no se hablaba con ella ni con dos los hijos que tuvieron. Únicamente tenía contacto con Yelco, el mediano. Marc y Christian se habían posicionado al lado de su madre.

El distanciamiento de Marc Ostarcevic y Norma Duval

El exjugador de baloncesto estuvo casado con Norma Duval de 1992 a 2003, así que ocupa un papel fundamental en su biografía, sobre todo porque tienen tres hijos en común. La actriz no quiere tener problemas con su ex, pero es evidente que entre ellos hay un distanciamiento. Hace menos de dos años habló de él por última vez y lo hizo para desearle una pronta recuperación, pero no dio ningún dato privado.

Norma Duval, durante el estreno de su nuevo programa. / Gtres

“No tengo nada que decir. Lo único que le puedo desear es que mejore, que se cuide y se recupere”, declaró en el programa Viva la Vida cuando le preguntaron por el problema de salud de Marc. Por suerte la operación salió bien y el empresario pudo hablar en primera persona de lo que había pasado. Sin entrar en detalles, aprovechó que el foco estaba puesto en él para reconocer que tenía problemas con sus hijos.

Marc Ostarcevic aseguró que ni su primogénito ni su hijo pequeño se preocuparon por él cuando le detectaron el cáncer. Esto marcó un antes y un después, pero respetó la privacidad de su familia y hay una gran parte del conflicto que siempre ha permanecido en la sombra.

Marc Ostarcevic: de Benidorm a Croacia

El ex de Norma Duval, después de enfrentarse al cáncer, se mudó a Croacia y pasó allí una temporada, pero con los años tuvo que regresar a nuestro país. En concreto estuvo en Sevilla, pues le hablaron de un reputado cardiólogo que podía solucionar su anomalía. El profesional en cuestión se llama José Fernández Díaz y tiene muy buena fama en en la implantación de válvulas aórticas y en operaciones de corazón.

En la actualidad se desconocen los detalles de la relación que Marc tiene con sus tres hijos. Todos son empresarios y han optado por vivir lejos de la fama. El croata también se ha retirado, a pesa de que muchos se ha acordado de él a raíz del cumpleaños de Norma Duval.