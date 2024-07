Mar Flores se toma un respiro en medio del vendaval mediático por la paternidad de su hijo

Mar Flores ha puesto tierra de por medio. Después de que saliera a la luz que el próximo mes de diciembre se convertirá en abuela por parte de su primogénito, la modelo ha decidido alejarse del ruido mediático que ha supuesto la noticia para descansar unos días en el destino favorito de muchos celebrities: Ibiza. Así lo ha compartido ella misma en sus redes sociales, donde ha publicado imágenes a través de sus stories de Instagram de algunos de los paisajes más emblemáticos de las calles de la isla blanca.

Aunque no ha compartido la rutina vacacional que está llevando a cabo en estos días, las cámaras de Gtres han podido captar como disfruta de los míticos chiringuitos de playa ibicencos junto a un misterioso hombre del que se desconoce su identidad. Ambos aparecen charlando tranquilamente mientras disfrutan de las vistas del mar y toman un refresco. Más tarde, el chico decide bañarse y, mientras se seca al sol, Mar continúa sentada en la mesa. En ningún momento intercambian actitudes cariñosas, por lo que las imágenes dejan entrever que tan solo son dos buenos amigos. No obstante, no hay ninguna confirmación al respecto.

Mar Flores en Ibiza. (Foto: Gtres)

Tal y como se puede ver en las fotografías Mar Flores se encontraba tomando algo en Cala Bonita, un establecimiento ubicado en la Playa de S’Estanyol y diseñado para que todos sus clientes «se alejen del ruido y el estrés de la ciudad», tal y como se puede leer en su propia página web. Su carta se basa en la cocina mediterránea y en la calidad.

Mar Flores en Ibiza. (Foto: Gtres)

Su opinión acerca del embarazo de Alejandra Rubio

Estas imágenes han llegado tan solo una semana después de que Mar Flores pronunciara sus primeras palabras acerca del debut en la paternidad de su hijo mayor, Carlo Costaniza, con Alejandra Rubio. Rompiendo con la discreción por la que había optado en un principio, la tía de Laura Matamoros hablaba por primera vez públicamente acerca del nuevo bebé que está en camino: «Yo soy feliz y mis hijos son felices. Carlo es un hombre adulto y, por tanto, no soy quién para cuestionar su vida y, por supuesto, le apoyaré siempre como madre», comenzaba a decir en la revista ¡Hola!

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Sevilla. (Foto: Gtres)

En cuanto a la relación que mantiene con Alejandra Rubio, Mar Flores fue bastante clara: «Nos conocimos casualmente en un sitio. Yo veo a mi hijo Carlo más sereno. Si mis hijos están bien, yo estoy bien, lo único importante es eso. Que se casen o no se casen, o con quien estén , da igual», sentenciaba.

Su viaje a Cantabria

Además de Ibiza, Mar Flores también compartió con sus seguidores una escapada que realizó junto a sus hijos al norte del país, concretamente a Cantabria, hace tan solo unas semanas. Tal y como se puede ver en el contenido que compartió durante su estancia en el lugar mencionado, la modelo fue testigo de como sus pequeños practicaban surf, al mismo tiempo que ella lo hacía con las vistas al mar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mar Flores (@marflores_mar)

Aunque más allá de las actividades que realizaron, lo que más llamó la atención fue el mensaje que mandó a Carlo Costanzia a través de la Red: «Echando de menos al mayor de la familia», escribía, confesando así que notaba en exceso la ausencia de su hijo mayor durante las primeras vacaciones del verano. Un viaje que fue mucho más familiar que el que está disfrutando ahora, ya que, a día de hoy, no se tiene constancia de que se haya trasladado hasta Ibiza con el resto de los menores.