Manuela Sanz estrena década: concierto con su madre y entrañables mensajes en la red

Día importante para Manuela Sanz. La hija del cantante Alejandro Sanz y la modelo mexicana Jaydy Michell cumple 20 años. Una fecha muy especial que la joven ha disfrutado en compañía de su madre, pero además ha recibido numerosas felcitaciones, empezando por la del artista.

“Manuela, cumples años y vidas por vivir. Crece todo lo que quieras, que jamás dejarás de ser mi niña, hecha de estrellas capaces de iluminar todo mi mundo. Vivo con la fortuna de tener una hija que me quiere tanto como yo a ella. Sigue así, crece así. Te amo @manuela.snzm #20Años #MiManuela”, ha escrito el cantante junto a una serie de imágenes en compañía de su hija.

No ha sido el único que ha querido felicitar a Manuela. Además de los múltiples comentarios que ha generado el mensaje del artista, también Jaydy Michell le ha dedicado unas bonitas palabras en su perfil de Instagram. “20 años #MiPríncesa mi vida, mi tesoro, mi amoooor. Tan afortunada me siento por ser tu mamá y poder tenerte tan cerca para ver cómo vas convirtiéndote en la persona tan maravillosa que eres. Cada año estás más bella y cada día te amo más!!! Que Dios me permita siempre seguir estando así, tan cerca de ti!”. Un mensaje al que no han dudado en responder muchos de sus seguidores, incluida Raquel Perera, expareja de Sanz, que ha publicado un corazón.

La propia Manuela ha compartido en su cuenta a través de los stories muchos de los mensajes de felicitación que ha recibido, como el de la novia de su padre, Rachel Valdés. Además de esto, ha publicado algunos de los detalles de su celebración de cumpleaños, en compañía de sus amigos y con una original tarta. La joven ha pasado la víspera de su cumpleaños en el concierto de Rosario con su madre.

Hace apenas unas semanas, Manuela daba un paso más en su relación con el mexicano Axel Angulo y lo presentaba oficialmente a su pareja a sus seguidores de Instagram. Lo hizo con una serie de imágenes imagen de ambos en la que aparecen en diferentes lugares, disfrutando de una jornada en alta mar, de vacaciones y dedicándose arrumacos y gestos de cariño. “Feliz cumple, te amo”, escribió la joven junto a un corazón, a la que el mexicano no dudó en responder con un: “gracias, te amo”. Una secuencia de fotografías que permitió ver el lado más íntimo y privado de Manuela, que suele ser bastante discreta y reservada.

Cumplir años siempre es un momento especial, pero más aún cuando se trata de una cifra tan redonda que implica un cambio de década. Aunque para Alejandro Sanz Manuela siempre será su niña, la joven se ha convertido en toda una mujer que poco a poco va labrándose su propio camino. Ya hace algún tiempo dio muestras de ello cuando concedió una entrevista a la revista Vanity Fair en compañía de su madre, donde revelaba su intención de convertirse en diseñadora.