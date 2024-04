Han pasado exactamente catorce meses desde que la vida de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ cambió para siempre. Fue entonces cuando pudo darse el primer abrazo con su padre, del que no se separa desde su esperado y emotivo encuentro. Fue en la noche de este martes, 23 de abril, cuando ambos reaparecieron y protagonizaron otra estampa con la que dejaron patente la excelente relación que mantienen y el cariño que se profesan.

Manuel Díaz ejerció como pregonero del Mayo Festivo en Córdoba, ciudad a la que guarda especial cariño al haberse criado allí. Cita que se celebró en el Teatro Góngora y a la que también acudió su mujer, Virginia Troconis, uno de los pilares más importantes de su vida. Durante su discurso, el diestro habló con especial cariño de la ciudad.

«Hoy me piden que pregone en mi tierra las fiestas de Mayo. De verdad os digo que nunca toree un toro tan difícil. Ni de eso me atrevo a hablar en tierra de los Califas. Quien soy yo para hablar de Lagartijo, de Guerrita, de Machaquito, de Manolete y de otro que para mí, es más especial que ninguno de los anteriores. Si a mi Córdoba ya me lo ha dado todo, si no la puedo querer más, si me llamo Manuel Díaz y me apodo ‘El Cordobés’», expresó.

Manuel Díaz junto a su padre, Manuel Benítez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, el momento más emotivo llegó cuando su padre se subió con él al escenario. Ambos se fundieron en un cálido abrazo ante el aplauso de los allí presentes mientras sonaba a capela Soy Cordobés.

Las palabras de Manuel Benítez sobre su hijo

En medio de la emoción de vivir en primera persona junto a su hijo este importante momento, Manuel Benítez se sinceró también con los medios de comunicación. «Es una cosa muy grande para mí que mi hijo vaya a dar el pregón y más en Córdoba», dijo, orgulloso. «Yo nunca he visto uno, la primera vez y va a ser mi hijo», añadió con una sonrisa. «Estoy muy contento y emocionado», manifestó. También ha confesado que hacía cinco meses que no se veían. «Él está trabajando y yo estoy por los campos», comentó.

Manuel Díaz junto a su padre, Manuel Benítez. (Foto: Gtres)

Manuel Díaz y el guiño a su padre

A lo largo de la oratoria que protagonizó, Díaz mencionó en varias ocasiones a su padre. Destacar también que Manuel contó que al principio le costaba decirle papá a Benítez porque no lo tenía familiarizado, aunque rápidamente todo fluyó de una manera natural. De hecho, en esta cita lo nombró. «Vaya lío padre, no he leído tanto en mi vida», comentó, en clave de humor durante el pregón.

Al finalizar el evento padre e hijo aseguraron que estar en Córdoba juntos después de tantos años de lucha, es un deseo hecho realidad: «Yo lo he soñado muchas veces, padre», espetó Manuel Díaz.