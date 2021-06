Makoke está de nuevo enamorada. Una noticia que se conocía tres meses después de romper con su último novio, Javier Berrio, de quien se enamoró en verano y con quien rompió a principios del 2021. “Se enfrió la relación”, admitió la tertuliana en ‘Viva la vida’ confirmando que, a pesar de la ruptura, seguía manteniendo una bonita amistad. Pero también confesó entonces que había pasado unos meses complicados después de esta nueva separación.

Ahora afronta el verano con una nueva ilusión junto a un atractivo empresario de 49 años, dedicado al sector farmacéutico. Separado y con hijos, poco más ha trascendido de él salvo que es un apasionado de los tatuajes, así como de los deportes acuáticos y que reside entre Madrid y Galicia, por motivos profesionales. La ex de Kiko Matamoros está pletórica y exprimiendo al máximo cada minuto que pasan juntos.

Han viajado a Egipto donde practicaron buceo, una experiencia inolvidable para la colaboradora, y ya han dado el pistoletazo de salida a su primer verano juntos. Lo han hecho con una escapada a Mallorca donde se han dejado ver compartiendo una jornada en alta mar junto a otros amigos. A bordo de un exclusivo yate, los tortolitos han hecho alarde de su amor en cubierta compartiendo un almuerzo en el que no ha faltado ni comida ni bebida.

La madre de Anita Matamoros ha dado buena muestra de su espectacular figura con un bañador negro a conjunto con el de su chico. A pesar de tener compañía, la pareja ha encontrado tiempo para estar a solas en la proa del barco donde han estado charlando e intercambiándose numerosas muestras de cariño. Pero también han disfrutado de la jornada con el resto de amigos inmortalizando diferentes momentos a golpe de fotografía.

Makoke no puede disimular que está atravesando un momento pleno. Enamorada, llena de ilusión en estos primeros meses de relación, aunque intentando ser discreta al respecto. No se esconde, pero tampoco quiere que se sepa mucho más sobre cómo está su corazón. Lo que sí se sabe es, lo que hasta el momento ha confirmado Kiko Matamoros, y es que “todo son buenas referencias”.

Sin duda es una gran etapa para ella. Feliz por partida doble ya que a su nuevo estado sentimental hay que sumarle que está a punto de estrenarse como abuela. Su hijo Javier Tudela va a ser papá junto a su novia, Marina Romero y la llegada del bebé está prevista para principios del mes de julio. El nacimiento del pequeño revolucionará los planes estivales de toda la familia, pero es algo que le llena de emoción y eso que ha reconocido que lo de que le llamen “abuela” no le hace mucha gracia. Aún así como ya ha dicho, “moriré y me derretiré porque me encantan los niños”.

Este nuevo papel de abuela será algo que comparta con Matamoros, a quien ha felicitado por el embarazo de su hija Laura. La relación entre el exmatrimonio sigue siendo tirante, y eso que cada uno ha encontrado la felicidad por su lado. Pero los asuntos económicos, y especialmente la no relación del colaborador de ‘Sálvame’ con su hija Anita, no permite que haya cordialidad entre ellos.