Mafalda de Bulgaria, reina de la última alfombra roja tras su separación

Este pasado jueves, 21 de noviembre se celebró la gala QG Men of the year 2024 en Madrid. Cita en la que reapareció Mafalda de Bulgaria con un look de excepción. La hija de Kiril de Bulgaria y Rosario Nadal posó en la alfombra roja después de anunciar su separación.

Fue a principios de noviembre, cuando salió a la luz que la pareja formada por Mafalda y Marc Abouleisman, quienes, tras contraer matrimonio el 28 de mayo de 2022, ponían punto final a su matrimonio. Un enlace, celebrado en la finca Son Pons de Cardaix (Mallorca), al que acudieron algunos miembros de otras casas reales como el príncipe Haakon de Noruega, las infantas Elena y Cristina, entre otros royals.

El ‘look de Mafalda’ de Bulgaria

Para la especial ocasión, Mafalda de Bulgaria se decantó por un vestido largo de inspiración griega. El diseño presentaba una estructura formada por una parte superior de cuello redondo y estructurada. En cuanto a la falda destacó la especie de fajín que marcó su cintura y los flecos que caían. La prenda, diseñada en tejido metalizado, la combinó con unos elegantes salones negros. En cuanto al peinado lució su largo cabello castaño al natural con la raya en medio. Como maquillaje optó por los tonos tierra, muy tendencia esta temporada.

Una ‘red carpet’ llena de glamour

Tampoco quiso perderse la cita Bad Gyal. La cantante se decantó por un corsé blanco de encaje y escote corazón que combinó con una falda a tono lencera. Además, puso su toque personal al estilismo con una capa de efecto pelo siguiendo la misma gama cromática que el resto de las prendas, creando así un look monocromático. A sus pies, unas sandalias beige.

Bad Gyal posando en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Chanel, que hizo quedar tercera a España en Eurovisión 202e con SloMo, apostó por el negro. La artista se enfundó un vestido entallado de escote barco que conjuntó con un clutch y plataformas a tono.

Chanel posando en la alfombra roja. (Foto: Gtres)

Por su parte, Eva Soriano hizo suya una tendencia que está arrasando tanto en las pasarelas de moda como en el street style. La presentadora escogió un traje de dos piezas negro formado por una blazer de cuello solapa y pantalón oversize.

Eva Soriano se decantó por un traje. (Foto: Gtres)

Soriano incorporó a este estilismo una camisa blanca y como accesorio principal una corbata negra. En cuanto al calzado lució unos elegantes stilettos, también negros.

No faltaron a la cita celebridades de la talla de Álex González, Gala González, Lola Lolita, Marta Díaz, Nacho Llanes, Marc Astur, Belén Aguilera, Víctor Pérez, Cisco García, Greta Fernández, Palomo Spain, Naiara, entre otros.