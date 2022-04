La madre de Marta Riesco se pronuncia tras la drástica decisión de su hija

Marta Riesco es el personaje del momento. A principios de año saltaban todas las alarmas: pareja sorpresa. La periodista y Antonio David Flores iniciaban un romance que ha terminado hace tan solo unos días. El pasado viernes la reportera de El programa de Ana Rosa celebraba su 35 cumpleaños rodeada de los suyos, pero tal y como comunicó en exclusiva a este digital, la celebración iba a estar marcada por una gran ausencia, la del exguardia civil.

Después, Riesco se terminaba por derrumbar en Ya son las 8, donde daba por finalizada su historia de amor con el padre de Rocío Flores. “Me ha hecho varios feos”, decía con un hilo de voz. “Estoy siendo honesta, estoy muy harta de esta situación de tirar de un carro en el que solo tiro yo. Yo no voy a culpar a nadie nada más que a él. Él no está aquí porque ha considerado que tiene que estar en otro sitio. Yo respeto a su familia, sé que tiene unos hijos, pero no estuvo el martes y cambié el día de mi celebración para que pudiera estar y, tampoco”, añadía desilusionada.

Tras unos días sin noticias de Antonio David y de un enfrentamiento con Belén Esteban en el que casi “llegan a las manos”, Marta Riesco ha tomado la decisión de dejar las redes sociales al menos por un tiempo. Ha sido ella misma quien lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram.

“Necesito evadirme de todo…de tanta crítica, de tanta exposición, de tantas provocaciones, de tantos y tantos comentarios negativos de gente que no me conoce. Necesito respirar y comprobar que sigue habiendo luz a pesar de que el túnel se vuelve más oscuro por segundos”, ha comenzado explicando. Marta, ha asegurado que necesita espacio para poder encontrarse de nuevo. Lo hará refugiándose en los suyos. “Soy valiente, fuerte y lo he dado todo por la razón más maravillosa y poderosa que existe, el amor”, ha comentado. Este parón significa un punto de inflexión para la periodista, pues ha confirmado que volverá “con la misma luz y con la misma alegría”. “Eso lo prometo. Gracias por todos los que siempre estáis y por los que habéis estado…No tengo miedo, solo he perdido un poco de fuerza y muchas ganas. Me voy a recuperarlas… (En nada estoy de vuelta”, ha sentenciado, no si antes lanzar un claro mensaje: “Elegid la salud mental por encima de todo y de todos”.

Una vez compartido este post, ha recibido un comentario de una persona muy especial para ella, el de su madre. “Ojalá vuelvas igual que tú has sido, la mujer más dulce, cariñosa, buena, bondadosa, nada egoísta, todo lo que tienes lo das, que nada ni nadie te robe todo eso, no tengas miedo. Te queremos”, ha escrito María Jesús en un gesto de arropar a su hija en estos complicados momentos por los que está pasando.