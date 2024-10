Lydia Lozano revela el día exacto en el que contará toda la información del caso Ylenia Carrisi

Con motivo de la inminente publicación de su primer libro, La venganza de la llorona, Lydia Lozano se ha abierto en canal, en una reciente entrevista, en la que ha hablado como nunca sobre cómo vivió el revuelo que supuso el caso de Ylenia Carrisi en su trayectoria. Fue el 19 de febrero de 2005 cuando la periodista se sentó en el programa Salsa Rosa y ofreció lo que para ella pensaba que sería una de las grandes exclusivas de su carrera; que la hija de Al Bano y Romina Power, desaparecida en 1994, estaba viva. Lydia aseguraba que tenía datos con los que corroborar sus palabras, pero, con el paso del tiempo, aquella información resultó ser falsa, convirtiendo sus declaraciones en un gran error que le ha atormentado hasta el día de hoy. Tanto es así, que uno de los capítulos de su obra escrita se titula ‘No volveré a hablar de un desaparecido’.

«Ese capítulo me costó dolor y lágrimas. Era como flagelarme un poquito otra vez. Pero yo creo que se lo debía al público. Le debía al público hablar de mis sentimientos, le debía al público hablar de cómo lo viví y le debía al público hablar de cómo se vivió en la cadena», comenzaba a decir.

En sus palabras, recogidas en una entrevista concedida a Vanitatis, Lozano aseguraba que a pesar de que han pasado décadas, nunca había logrado cerrar la herida que le supuso esa «metedura de pata». «Y no porque yo quiera, sino porque Al Bano resurge como las noticias. Aunque las informaciones las publique un periodista de California, de Tennessee, de Oklahoma, nunca carga contra ellos, contra los profesionales que recogen esos datos; siempre termina nombrándome a mí. Es muy difícil cerrar la herida si este señor no me olvida. ¿Que el daño está hecho? Está hecho, es verdad. Pero hombre, métete con los otros periodistas como te metiste conmigo», añadía.

A pesar de todo, la periodista aseguraba que se arrepentía totalmente y que «si volviese a nacer, no lo haría». No obstante, al mismo tiempo, señalaba que su mayor debilidad era la de confiar mucho en la bondad de la gente, algo que le sigue suponiendo algún que otro problema en este tipo de escenarios. Sin embargo, siendo consciente del revuelo mediático que ocasionó el caso Ylenia, Lydia tiene claro que, el día de su funeral, va a dejar por escrito quien fue su informador para que todo el mundo entienda por qué se lanzó a confirmar la información citada líneas más arriba. «Además, lo voy a hacer para que todos los que sois jóvenes investiguéis quién es esa persona y por qué la creí», sentenciaba.

Lydia Lozano en el programa ‘Salsa Rosa’. (Foto: Telecinco)

A raíz de lo ocurrido con el caso Ylenia, Lydia menciona en su libro que vivió grandes decepciones profesionales, algo que ha remarcado en la entrevista de Vanitatis: «La televisión cambia mucho a la gente. ¿Y sabes dónde se nota? En maquillaje y peluquería. Notas que cuando comienzan dicen: ‘lo que quieras, péiname, como quieras, maquíllame, como quieras’. Y en cuanto van subiendo como la espuma, empiezan a tratar mal a la gente. Pues ahí, en la parte llana de la televisión, ahí notas a la gente que se vuelve imbécil», concluía.