¿Qué hay de nuevo? Todo lo que se sabe sobre el caso de Luis Lorenzo

Ha pasado justo un año desde que Luis Lorenzo se convirtiera en protagonista de la crónica social y no por nada bueno. El actor, conocido por sus papeles en las series españolas como La que se avecina, abría los informativos con la noticia de su vinculación en la muerte de su tía política. La mujer de avanzada edad estaba pasando unos días en Madrid junto a su sobrina y el marido de esta cuando dejó de dar señales de vida a su familia. Después de confirmar su fallecimiento, la autopsia concluyó que su cuerpo tenía una serie de sustancias tóxicas que puso en el punto de mira al actor.

Unos días después, la pareja quedaba en libertad provisional con cargos. La justicia, entonces, decidió retirarles el pasaporte para evitar su salida del territorio nacional y les encomendó la obligatoriedad de presentarse en los juzgados de manera semanal. «Tanto mi mujer como yo somos inocentes, nos fiamos plenamente del trabajo que está haciendo la Justicia y pido respeto a los medios por un derecho constitucional que es la presunción de inocencia. Estoy absolutamente convencido de que esto va a quedar aclarado, espero que sea lo antes posible», indicó a los medios de comunicación. A finales del pasado mes de junio, Luis Lorenzo y su mujer, Arancha Palomino, volvieron a los juzgados para una vista, de la que salieron manteniendo su libertad. «Los informes no pueden decir ni que la causa de la muerte fue por envenenamiento ni quiénes fueron los autores», dijo el letrado de la defensa, que consideraba que no había pruebas contundentes para determinar que la anciana falleciese por envenenamiento.

Ahora, 12 meses después, se han podido conocer nuevos detalles sobre este polémico asunto. Según ha informado la agencia EFE, el juzgado que investiga el caso ha retirado la obligación de que Luis Lorenzo y Arancha Palomino tengan que firmar semanalmente en el juzgado porque no hay riesgo de fuga y porque «los indicios de criminalidad resultan cada vez menos sólidos». Además, ha dictado que es el momento de volver a estudiar las medidas cautelares impuestas a los investigados, pues si hubieran tenido intención de fugarse, ya lo habrían hecho, además de que se necesita dinero para hacerlo, que no es el caso: «Lorenzo y Palomino no tienen ingresos regulares y mantienen intervenido su patrimonio en metálico».

Una decisión que llega después de que Luis Lorenzo haya sido acusado por su mujer de presuntos malos tratos, como han mostrado unos mensajes que mandó al actor y que la Guardia Civil ha descubierto en el curso de las investigaciones. «Yo he estado siempre para ti y tu respuesta cuando te he necesitado es gritarme, insultarme y agredirme y dejarme tirada, sin importarte el daño o cómo me había quedado o cómo les había afectado a los niños», decía uno de ellos. Ahora, será el juez quien decida si se abre o no una causa contra el actor.