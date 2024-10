Lucía Villalón y Gonzalo Melero están de enhorabuena. La pareja ha dado la bienvenida al mundo a su segundo hijo en común, para el que han elegido el nombre de Lucas. «¡Otro superhéroe de los nuestros en el mundo! Nació por cesárea escuchando Un millón de cicatrices y La madre de José, de El Canto del Loco, en un quirófano de La Paz. Le vimos nacer y apareció sacándonos la lengua», ha anunciado la propia Lucía a sus más de 400 mil seguidores en Instagram, junto a un carrusel de imágenes de ella y su esposo con el recién nacido en brazos.

La periodista deportiva ha confesado que se encuentra muy bien tras el parto y que todo se ha desarrollado con normalidad. «Pudimos hacer piel con piel, que no pudimos hacerlo en su momento con Diego, y no paré de llorar mientras nos abrazábamos los tres. Cómo necesitaba ese momento para recargar mis pilas», ha confesado. Sin embargo, todavía hay algo que le preocupa. Y es que el pequeño tendrá que permanecer ingresado varios días debido a la dolencia que padece y que han angustiado a Lucía durante la recta final de su embarazo. «Ahora toca seguir haciendo pruebas y luchando. Todavía no se ve claro lo que tiene, cómo lo tiene, cómo funciona o qué van a hacer. Mañana le harán más pruebas y pronto saldremos de dudas y sabremos cómo están sus riñones y sus uréteres. Nos toca seguir rezando y peleando ahora todos juntos», ha exclamado.

El hijo en común de Lucía Villalón y Gonzalo Melero. (Foto: Instagram)

Lucas tiene un riñón multiquístico y un ureterocele que, en propias palabras de Lucía, «si se complica implicaría una operación por punción con Lucas en mi barriga». Esto es algo muy poco común, pues aunque el riñón displásico multiquístico es un defecto de nacimiento frecuente en el que el tejido renal normal de un bebé se reemplaza por muchos quistes, no lo es tanto que a esto se suma también una pequeña hernia en el uréter, generalmente en el extremo más próximo a la vejiga. Además, que ambas afecciones se hallen en el riñon derecho del bebé, podría terminar causándole una obstrucción urinaria y haber provocado que Lucas se haya quedado sin líquido amniótico previo al parto.